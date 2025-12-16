Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3042529
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

श्रमिक परिवारों के लिए खुशखबरी! आज CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 160 करोड़, 7,227 लाभार्थियों को होगा फायदा

Sambal yojana: मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के परिवारों को बड़ी राहत देंगे. संबल योजना के तहत एक क्लिक से 7,227 मामलों में ₹160 करोड़ की अनुग्रह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 16, 2025, 10:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

श्रमिक परिवारों के लिए खुशखबरी! आज CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 160 करोड़, 7,227 लाभार्थियों को होगा फायदा

Sambal Yojana Government Scheme: आज मध्य प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के परिवारों के लिए राहत का दिन है. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत एक बड़ा कदम उठाएंगे. वे दोपहर 1 बजे भोपाल के वल्लभ भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एक क्लिक से 7,227 लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹160 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि सीधे ट्रांसफर करेंगे. यह राशि श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए दी जा रही है.

आज CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 160 करोड़
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव संबल योजना के तहत एक क्लिक से लाभार्थियों के खातों में सीधे ₹160 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि अंतरित करेंगे. यह राशि 7,227 प्रकरणों में वितरित की जाएगी. यह कार्यक्रम दोपहर 1 बजे भोपाल के वल्लभ भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होगा. संबल योजना में मृत्यु, दुर्घटना, विकलांगता, अंतिम संस्कार खर्च, मातृत्व सहायता और बच्चों की शिक्षा जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जिससे कामकाजी परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है.

क्या है संबल योजना
संबल योजना असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच है. इस योजना के तहत, दुर्घटना में मरने वाले मज़दूर के परिवार को ₹4 लाख मिलते हैं, जबकि सामान्य मौत होने पर परिवार को ₹2 लाख मिलते हैं. इसके अलावा, स्थायी विकलांगता के लिए ₹2 लाख और आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए ₹1 लाख की सहायता का भी प्रावधान है. अंतिम संस्कार के खर्च के लिए ₹5,000 की तत्काल वित्तीय सहायता भी दी जाती है. महिला मज़दूरों को मातृत्व लाभ के रूप में ₹16,000 मिलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार मज़दूरों के बच्चों की उच्च शिक्षा की पूरी फीस देती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला खिलाड़ियों पर इनामों की बारिश, CM ने 25-25 लाख देने का किया ऐलान, कोच को भी मिलेगी इतनी राशि

 

आज मोहन कैबिनेट की बैठक
इस कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह 11 बजे कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक में राज्य के विकास और जन कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने और अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है. साथ ही विकसित मध्य प्रदेश के विजन पर भी चर्चा होगी और चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

cm mohan yadavmp news

Trending news

cm mohan yadav
श्रमिक परिवारों के लिए खुशखबरी! आज CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 160 करोड़, जानें अपडेट
chhattisgarh weather update
छत्तीसगढ़ में मौसम की लुका-छिप्पी, ठंड कभी तेज कभी हल्की, अगले 3 दिन तापमान स्थिर
mp news
अस्पताल के टायलेट में मिला नवजात का शव, कमोड में बुरी तरह फंसा, फ्लश नहीं हुआ तो...
tikamgarh news
अंधविश्वास, चमत्कार या कुछ और? बाबा जी बगैर पूछे पर्चे पर लिख देते हैं समस्या...
gwalior news
ड्राइवर, पत्नी और दोस्त की साजिश! पहले बुजुर्ग का जीता भरोसा, फिर UPI से उड़ाए लाखों
khajuraho film festival 2025
खजुराहो में फिल्मी सितारों का जमावड़ा, नाना पाटेकर से लेकर कई सितारे बिखेरेंगे जलवा
Bilaspur Session Court
छत्तीसगढ़ में पेपर लेस कोर्ट की सौगात, बिलासपुर में चीफ जस्टिस ने किया उद्घाटन
Massive Shivling Seoni
2.10 लाख किलो वजन...33 फीट ऊंचा, सिवनी पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग
Ujjain Dargah
दरगाह में गूंजा हनुमान चालीसा, संत के साथ शिष्यों ने किया पाठ, क्या बोली कमेटी ?
Sagar Love Jihad Case
रात में बंद किया दरवाजा, फिर लगा दी आग! सागर में दिल दहला देने वाला मामला