श्रमिक परिवारों के लिए खुशखबरी! आज CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 160 करोड़, 7,227 लाभार्थियों को होगा फायदा

Sambal Yojana Government Scheme: आज मध्य प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के परिवारों के लिए राहत का दिन है. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत एक बड़ा कदम उठाएंगे. वे दोपहर 1 बजे भोपाल के वल्लभ भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एक क्लिक से 7,227 लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹160 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि सीधे ट्रांसफर करेंगे. यह राशि श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए दी जा रही है.

आज CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 160 करोड़

दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव संबल योजना के तहत एक क्लिक से लाभार्थियों के खातों में सीधे ₹160 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि अंतरित करेंगे. यह राशि 7,227 प्रकरणों में वितरित की जाएगी. यह कार्यक्रम दोपहर 1 बजे भोपाल के वल्लभ भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होगा. संबल योजना में मृत्यु, दुर्घटना, विकलांगता, अंतिम संस्कार खर्च, मातृत्व सहायता और बच्चों की शिक्षा जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जिससे कामकाजी परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है.

क्या है संबल योजना

संबल योजना असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच है. इस योजना के तहत, दुर्घटना में मरने वाले मज़दूर के परिवार को ₹4 लाख मिलते हैं, जबकि सामान्य मौत होने पर परिवार को ₹2 लाख मिलते हैं. इसके अलावा, स्थायी विकलांगता के लिए ₹2 लाख और आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए ₹1 लाख की सहायता का भी प्रावधान है. अंतिम संस्कार के खर्च के लिए ₹5,000 की तत्काल वित्तीय सहायता भी दी जाती है. महिला मज़दूरों को मातृत्व लाभ के रूप में ₹16,000 मिलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार मज़दूरों के बच्चों की उच्च शिक्षा की पूरी फीस देती है.

आज मोहन कैबिनेट की बैठक

इस कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह 11 बजे कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक में राज्य के विकास और जन कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने और अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है. साथ ही विकसित मध्य प्रदेश के विजन पर भी चर्चा होगी और चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी.

