खुशखबरी... MP में दूध, घी और पनीर की कीमतों में भारी गिरावट, जानिए कब से लागू होंगी नई दरें
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2928848
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

खुशखबरी... MP में दूध, घी और पनीर की कीमतों में भारी गिरावट, जानिए कब से लागू होंगी नई दरें

MP News: मध्य प्रदेश वालों के लिए अच्छी खबर है. यहां 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले ही दिन से घी, पनीर और मक्खन की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिलेगा. इसको लेकर प्रस्ताव भेज दिया गया है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Sep 19, 2025, 05:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

gemini (सांकेतिक तस्वीर)
gemini (सांकेतिक तस्वीर)

ग्वालियर । 22 सितंबर से GST के नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इसका बड़ा फायदा एमपी के लोगों को भी मिलने वाला है. सांची दुग्ध संघ ने घी, बटर, दुध और पनीर के दाम करने के लिए भोपाल प्रस्ताव भेज दिया है. एक या दो दिन में इस प्रस्ताव के मंजूर होने की संभावना है. जिसके बाद से 22 सितंबर से नई कीमतों यानी सस्ते दामों पर लोगों को पनीर, दूध, घी और इससे जुड़े उत्पाद मिलेंगे.

दरअसल, GST की नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी. सांची दुग्ध संघ के साथ ही अन्य ब्राडेंड कंपनियों ने अभी अपने टेट्रापैक दूध की घटी हुई दरों को तो घोषित कर दिया है. वहीं, अब ये कंपनियां घी, बटर और पनीर की कीमतों को घटाने की तैयारी में हैं. इससे पैकेट में मिलने वाले घी, बटर, मक्खन और पनीर सस्ते दाम पर मिलेंगे. हालांकि, खुले बाजार में मिलने वाले घी, मक्खन व पनीर की कीमतों में कोई राहत नहीं मिलेगी. क्योंकि उनकी डरें डेयरी संचालकों के ऊपर निर्भर करती है. 

जानिए कैसे मिलेगा फायदा
ब्रांडेड पनीर पर अब तक 12 प्रतिशत टैक्स था. जिसके चलते सांची के 1 किलो पनीर की कीमत 380 रुपए है. लेकिन अब पनीर को जीएसटी 2.0 में टैक्स से बाहर कर दिया गया है. 22 सितंबर से जैसे ही पनीर से टैक्स हटेगा, एक किलो पर करीब 47 रुपए तक का फायदा मिल सकता है. इसी तरह घी और मक्खन भी द 12 प्रतिशत के स्लैब में थे. घी और मक्खन को जीएसटी 2.0 में पांच प्रतिशत के टैक्स स्लैब में लाया गया है. जिस पर 22 सितंबर से सात प्रतिशत जीएसटी कम होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

भोपाल भेजा गया प्रस्ताव
बता दें कि यह डरें सिर्फ सांची के लिए ही नहीं और भी सभी कंपनियों के डेयरी प्रोडक्ट पर लागू होंगी. इससे लोगों को घी, मक्खन और पनीर सस्ते कीमत पर मिलेंगे. इसको लेकर ग्वालियर दुग्ध संघ के सीईओ राशिद खान ने कहा कि जीएसटी की दरों में 22 सितंबर से बदलाव होना है. इन बदलावों के मद्देनजर भोपाल मुख्यालय को घी, मक्खन व पनीर की परिवर्तित दरों के प्रस्ताव को भेजा गया है. जल्द ही प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद घटी दरों पर लोगों को सांची का घी, मक्खन व पनीर मिलेगा.

ये भी पढ़ें- भोपाल मेट्रो में कितना लगेगा किराया? यहां जानिए ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे मिलेगा टिकट

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

mp newsGood NewsGST On Dairy Products

Trending news

mp news
MP में दूध, घी और पनीर की कीमतों में भारी गिरावट, जानिए कब से लागू होंगी नई दरें
ujjain news
5,000 करोड़ की परियोजना को साधु-संतों का समर्थन, तीन अखाड़ों का सरकार का समर्थन
Bilaspur
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिविव जज बनने के लिए करनी होगी वकालत; जानिए नियम
mp news
सोशल मीडिया पर शुरू हुई दोस्ती, UK के इंजीनियर ने प्यार के झांसे में फंसाया, फिर...
mp news
BJP विधायक के खिलाफ समर्थक ने खोला मोर्चा, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, जानिए मामला
ujjain news
महाकाल भक्त हो जाएं सावधान! महाकालेश्वर मंदिर के पास होटलों में चल रहा गंदा खेल
mp news
टीबी जैसी बीमारी मेलियोइडोसिस से किसको सबसे ज्यादा खतरा? 20 जिलों में मिले 130 केस
bhopal aiims
अब नहीं भटकना पड़ेगा बाहर! इन खतरनाक बीमारियों का भोपाल एम्स में होगा इलाज
mp news
राष्ट्रगान पर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, एमपी में कालाबाजारी पर भी सवाल
balod news
मौत भी न रोक पाई तबादला! छत्तीसगढ़ में मर चुके इंजीनियर को दी गई नई पोस्टिंग
;