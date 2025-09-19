खुशखबरी... MP में दूध, घी और पनीर की कीमतों में भारी गिरावट, जानिए कब से लागू होंगी नई दरें

ग्वालियर । 22 सितंबर से GST के नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इसका बड़ा फायदा एमपी के लोगों को भी मिलने वाला है. सांची दुग्ध संघ ने घी, बटर, दुध और पनीर के दाम करने के लिए भोपाल प्रस्ताव भेज दिया है. एक या दो दिन में इस प्रस्ताव के मंजूर होने की संभावना है. जिसके बाद से 22 सितंबर से नई कीमतों यानी सस्ते दामों पर लोगों को पनीर, दूध, घी और इससे जुड़े उत्पाद मिलेंगे.

दरअसल, GST की नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी. सांची दुग्ध संघ के साथ ही अन्य ब्राडेंड कंपनियों ने अभी अपने टेट्रापैक दूध की घटी हुई दरों को तो घोषित कर दिया है. वहीं, अब ये कंपनियां घी, बटर और पनीर की कीमतों को घटाने की तैयारी में हैं. इससे पैकेट में मिलने वाले घी, बटर, मक्खन और पनीर सस्ते दाम पर मिलेंगे. हालांकि, खुले बाजार में मिलने वाले घी, मक्खन व पनीर की कीमतों में कोई राहत नहीं मिलेगी. क्योंकि उनकी डरें डेयरी संचालकों के ऊपर निर्भर करती है.

जानिए कैसे मिलेगा फायदा

ब्रांडेड पनीर पर अब तक 12 प्रतिशत टैक्स था. जिसके चलते सांची के 1 किलो पनीर की कीमत 380 रुपए है. लेकिन अब पनीर को जीएसटी 2.0 में टैक्स से बाहर कर दिया गया है. 22 सितंबर से जैसे ही पनीर से टैक्स हटेगा, एक किलो पर करीब 47 रुपए तक का फायदा मिल सकता है. इसी तरह घी और मक्खन भी द 12 प्रतिशत के स्लैब में थे. घी और मक्खन को जीएसटी 2.0 में पांच प्रतिशत के टैक्स स्लैब में लाया गया है. जिस पर 22 सितंबर से सात प्रतिशत जीएसटी कम होगा.

भोपाल भेजा गया प्रस्ताव

बता दें कि यह डरें सिर्फ सांची के लिए ही नहीं और भी सभी कंपनियों के डेयरी प्रोडक्ट पर लागू होंगी. इससे लोगों को घी, मक्खन और पनीर सस्ते कीमत पर मिलेंगे. इसको लेकर ग्वालियर दुग्ध संघ के सीईओ राशिद खान ने कहा कि जीएसटी की दरों में 22 सितंबर से बदलाव होना है. इन बदलावों के मद्देनजर भोपाल मुख्यालय को घी, मक्खन व पनीर की परिवर्तित दरों के प्रस्ताव को भेजा गया है. जल्द ही प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद घटी दरों पर लोगों को सांची का घी, मक्खन व पनीर मिलेगा.

