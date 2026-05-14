MP में महंगाई का एक और झटका, सांची दूध हुआ महंगा, जानिए कितने बढ़े दाम

Sanchi Milk New Rates: मई के महीने में महंगाई का एक और झटका लगा है. मध्य प्रदेश में सांची दूध के दामों में बढ़ोत्तरी हो गई है. बढ़ी हुई कीमतें 15 मई से लागू की जाएगी. यानि अब एमपी के लोगों को दूध के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी. दामों में 2 रुपए तक की बढ़ोत्तरी की है. इससे पहले अमूल और मदर डेयरी भी अपने उत्पादों के दाम बढ़ा चुके हैं. यानि दूध की कीमतों में हो रहा इजाफा लोगों के घरेलू बजट पर असर डाल सकता है.

सांची दूध 2 रुपए महंगा हुआ

सांची दूध के दामों में 2 रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है. कंपनी की तरफ से जारी नई दरों के मुताबिक, आधा लीटर दूध का पैकेट अब 35 रुपये की जगह 36 रुपये में मिलेगा, जबकि एक लीटर पैकेट के लिए ग्राहकों को अब 70 रुपये के बजाय 72 रुपये चुकाने होंगे. दूध की कीमतों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है. जब पहले ही अमूल और मदर डेयरी भी अपने उत्पादों के दाम बढ़ा चुके हैं. लगातार बढ़ती महंगाई के बीच दूध की कीमतों में इजाफा आम लोगों के घरेलू बजट पर असर डाल सकता है. सांची दूध के दामों में बढ़े हुए दाम 15 मई से लागू होंगे.

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दूध हर घर की जरूरत है और इसका इस्तेमाल चाय, कॉफी, बच्चों के पोषण और कई खाद्य पदार्थों में होता है. ऐसे में कीमत बढ़ने से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर सीधा असर पड़ेगा. खासकर उन परिवारों का मासिक खर्च बढ़ सकता है. जहां रोजाना अधिक मात्रा में दूध की खपत होती है. बता दें कि इससे पहले भी दामों में बढ़ोत्तरी हो चुकी है. अमूल और मदर डेयरी इससे पहले भी मिल्क प्रोडक्ट पर अपने दाम बढ़ा चुका है.

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