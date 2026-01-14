MP में महिला पुलिस थानों में बड़ी पहल, वर्दी के साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल, लगीं सेनेटरी नैपकिन मशीनें

MP News: मध्य प्रदेश में पुलिस स्टेशनों पर महिलाओं के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की गई है. सभी महिला पुलिस स्टेशनों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं, साथ ही 1,000 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए गए हैं.
Trending Photos
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश पुलिस की महिला सुरक्षा शाखा ने महिला पुलिस अधिकारियों के लिए काम का माहौल ज़्यादा सुविधाजनक और सेहत के लिए बेहतर बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं. यह पहल खास तौर पर पुलिस फोर्स में महिलाओं को लंबी ड्यूटी के घंटों के दौरान होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए की गई है. महिला पुलिस स्टेशनों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं. यह कदम न सिर्फ महिला पुलिस अधिकारियों के लिए बल्कि उन महिलाओं के लिए भी बहुत मददगार साबित होगा जो पीड़ित या शिकायतकर्ता के तौर पर पुलिस स्टेशनों में आती हैं. साथ ही थानों में स्वच्छ पानी की उपलब्धता के लिए आरओ मशीनें लगाई गई हैं, जो कार्यस्थल पर एक स्वस्थ वातावरण तैयार करेंगी.
1000 सेनेटरी नैपकिन कराए गए उपलब्ध
इसके साथ ही हर मशीन के साथ 1000 सैनिटरी नैपकिन भी दिए गए हैं ताकि उनकी लगातार उपलब्धता बनी रहे. इसके अलावा साफ पीने के पानी तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए महिला पुलिस स्टेशनों में RO वॉटर प्यूरीफायर लगाए गए हैं. यह कदम महिला पुलिस अधिकारियों की सेहत और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. साथ ही सड़कों पर ट्रैफिक ड्यूटी करने वाली महिला पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा के लिए उन्हें हेलमेट भी बांटे गए हैं. यह न केवल उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि विभाग अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है.
यह भी पढ़ें: एमपी में बदल जाएगा बिलिंग सिस्टम! 15% तक बढ़ सकती हैं बिजली बिल, जानिए नए नियम
महिला सुरक्षा शाखा की बड़ी पहल
यह पूरी पहल महिला सुरक्षा शाखा द्वारा की गई है. इस पहल का मकसद महिला पुलिस अधिकारियों को बेहतर काम का माहौल देना और यह पक्का करना है कि उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हों. पुलिस डिपार्टमेंट का मानना है कि बेहतर सुविधाओं से महिला अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अपनी ड्यूटी ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगी.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!