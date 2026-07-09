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सरदार सरोवर प्रोजेक्ट: 3 दशक पुराना विवाद खत्म, CM मोहन यादव बोले- MP की हिस्सेदारी हुई आधी, घटेगा वित्तीय भार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है. मध्य प्रदेश पर पड़ने वाले वित्तीय भार में उल्लेखनीय कमी आएगी.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 09, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:38 AM IST
सरदार सरोवर प्रोजेक्ट: 3 दशक पुराना विवाद खत्म, CM मोहन यादव बोले- MP की हिस्सेदारी हुई आधी, घटेगा वित्तीय भार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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