सरपंच के सहयोग के बिना MP की तकदीर और तस्वीर बदलना संभव नहीं... CM मोहन यादव ने क्यों कही ऐसी बात

Bhopal Sarpanch Sammelan: भोपाल में सरपंच सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरपंच सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि वह जो कर सकता है वह कोई और नहीं कर सकता.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Nov 11, 2025, 06:22 PM IST
सरपंच के सहयोग के बिना MP की तकदीर और तस्वीर बदलना संभव नहीं... CM मोहन यादव ने क्यों कही ऐसी बात

Bhopal Sarpanch Sammelan: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में मंगलवार को प्रदेश स्तरीय सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस दौरान दिल्ली बम धमाकों के दिवंगतों के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई. दिल्ली में सोमवार को हुए धमाके को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमें अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर भरोसा है. जब लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा है तो ये भी बचेंगे नहीं जो भी होंगे ठिकाने लगेंगे. सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरपंच सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि वह जो कर सकता है वह कोई और नहीं कर सकता. इतना ही नहीं, मोहन यादव ने यहां तक कह दिया कि मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर सरपंच के बगैर नहीं बदली जा सकती.

सरपंच को ज्यादा अधिकार: मोहन यादव

सरपंचों की ताकत और त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में पंचायत को जो अधिकार है वह बड़े-बड़े पद वालों के लिए भी नहीं है. वास्तविकता में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमें दिखते जरूर हैं, या नगर पालिका, नगर निगम हैं, लेकिन उन्हें जो अधिकार है उससे ज्यादा सरपंच को है. एक सरपंच जो पंचायत के लिए कर सकता है वह कोई भी नहीं कर सकता.

योजनाओं का आधार हमारी पंचायतें हैं: मोहन यादव

देश प्रदेश की ग्रामीण आबादी की बात करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि देश की एक बड़ी आबादी हमारी ग्राम पंचायतों में रहती है. हमारे प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलना है, तो आपके बगैर संभव नहीं हो सकता. राज्य की सभी योजनाओं का आधार हमारी पंचायतें हैं. राज्य के हर गांव में शांतिधाम की स्थापना पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि हर गांव के अंदर शांति धाम के लिए जो भी राशि चाहिए होगी, वह हम देंगे. प्रत्येक पंचायत के लिए 50 हजार रुपए देने की घोषणा की.

2026 में कृषि आधारित उद्योग को देंगे बढ़ावा: मोहन यादव

राज्य में कृषि आधारित उद्योग बढ़ाने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जोर दिया और कहा कि वर्ष 2026 को हम कृषि आधारित उद्योग के रूप में घोषित करेंगे. कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा. राज्य में विकास की रफ्तार का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार के माध्यम से हम प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं. हमारी सरकार बनने के बाद हमने मेडिकल कॉलेज भी बहुत तेज गति से खोले और एग्रीकल्चर कॉलेज भी खोले. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

