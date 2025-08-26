भोपाल में रिटायर होंगे सतपुड़ा-विंध्याचल भवन, अरेरा हिल्स बनेगा MP का 'मिनी सेंट्रल विस्टा'
भोपाल में रिटायर होंगे सतपुड़ा-विंध्याचल भवन, अरेरा हिल्स बनेगा MP का 'मिनी सेंट्रल विस्टा'

Bhopal News: भोपाल में दिल्ली के सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर मंत्रालय के नए भवन तैयार किए जाएंगे. इसके लिए भोपाल के सतपुड़ा और विंध्याचल अब तोड़े जाएंगे, क्योंकि इन्ही स्थानों पर नए भवन तैयार किए जाएंगे. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 26, 2025, 10:42 AM IST
भोपाल में बनेगा 'मिनी सेंट्रल विस्टा'
भोपाल में बनेगा 'मिनी सेंट्रल विस्टा'

Bhoaal Mini Central Vista: भोपाल के सतपुड़ा और विंध्याचल भवन अब इतिहास होने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली के सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर भोपाल में मंत्रालयों के लिए नए भवन तैयार किए जाएंगे, जिसके प्लान पर काम शुरू हो गया है. अरेरा हिल्स क्षेत्र में आने वाले सतपुड़ा और विंध्याचल भवनों को तोड़ा जाएगा और यहां नए भवन बनाने का काम शुरू किया जाएगा, जिसे 'मिनी सेंट्रल विस्टा' कहा जा रहा है. बताया जा रहा है कि यह काम मप्र हाउसिंग बोर्ड की तरफ से किया जाएगा, ऐसे में सभी मंत्रालयों से उनके दफ्तर के हिसाब से जगह और आवश्यकता की जानकारी मांगी गई है, ताकि मंत्रालयों में उनके लिए पर्याप्त जगहें दी जा सके. 

भोपाल में बनेंगे 117 नए दफ्तर

बता दें कि भोपाल में 117 नए दफ्तर बनेंगे, जिसमें जिसमें कुल 1,56,610 वर्ग मीटर बिल्ट अप एरिया का आंकलन किया गया है, उसी के हिसाब से इन भवनों का निर्माण किया जाएगा. बता दें कि हाल ही में 2 जुलाई को हुई साधिकार समिति की तरफ से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद हाउसिंग बोर्ड की तरप से टेंडर भी जारी किया गया है. हालांकि यह तय हो गया है कि भोपाल के सतपुड़ा-विंध्याचल भवनों पहले नहीं तोड़ा जाएगा, जब मंत्रालय यानि वल्लभ भवन के आसपास नए भवन बन जाएंगे तो उसके बाद इन दोनों भवनों को तोड़ा जाएगा और यहां नए भवन बनाने का काम शुरू होगा. बताया जा रहा है कि इसके लिए अरेरा हिल्स में जो झुग्गियां बनी हैं उन्हें विस्थापन करने के निर्देश भी भोपाल जिला प्रशासन की तरफ से जारी कर दिए हैं. 

विभागों की तरफ से जानकारी आना शुरू 

भोपाल में बनने वाले नए मंत्रालयों के लिए विभागों की तरफ से जानकारी आना भी शुरू हो गया है. 24 दफ्तर और विभागों की तरफ से जानकारी भेज दी गई है. क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 18 जुलाई, 30 जुलाई और 13 अगस्त को पत्र जारी करके सभी विभागों से इसकी जानकारी मांग थी. बताया जा रहा है कि सभी विभागों के लिए मंत्रालयों में पर्याप्त जगह होगी और उसी के तर्ज पर यहां काम किया जाएगा. 

बता दें कि सतपुड़ा और विंध्याचल भवन भोपाल के सबसे पुराने भवन हैं, भोपाल जब मध्य प्रदेश की राजधानी बनी थी, तब इन भवनों का निर्माण किया गया था, जिसके बाद राजधानी में इन भवनों में ही मंत्रालयों का काम शुरू हुआ था. बीते कुछ सालों में यहां आगजनी की भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, ऐसे में अब इन भवनों की जगह पर नए टॉवर बनाए जाएंगे. जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं.

