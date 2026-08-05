52KG सोना...करोड़ों की नकदी केस के आरोपी सौरभ शर्मा को मिली जमानत, इन शर्तों पर होगी जेल से रिहाई

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल में 52 किलो सोना, भारी मात्रा में चांदी और करोड़ों रुपये नकद जब्त होने के हाई-प्रोफाइल मामले में आरोपी और RTO के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा को जमानत दे दी है. जमानत की अर्जी मंजूर करते हुए कोर्ट ने उन्हें ₹10 लाख का पर्सनल बॉन्ड (निजी मचल) और उतनी ही रकम की स्थानीय जमानत (श्योरिटी) भरने पर रिहा करने का आदेश दिया. लगभग 18 महीने से जेल में बंद सौरभ शर्मा अब जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिहा हो सकेगा.
लोकायुक्त ने की थी कार्रवाई
लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद यह मामला सुर्खियों में आया. इस कार्रवाई में सौरभ शर्मा से जुड़ी जगहों पर तलाशी ली गई और बाद में संपत्ति बरामद की गई. जांच एजेंसियों ने उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और कथित अवैध धन से जुड़े मामलों में कार्रवाई की थी. जमानत देते समय हाई कोर्ट ने इन बातों पर ध्यान दिया कि जांच पूरी हो चुकी है, आरोप तय किए जा चुके हैं. आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है और संबंधित धाराओं के तहत अधिकतम सजा सात साल की है. इन्हीं आधारों पर कोर्ट ने जमानत दे दी.
चार आधार पर मिली जमानत
बता दें कि सौरभ शर्मा फरवरी 2025 से न्यायिक हिरासत में था. कोर्ट ने साफ कहा कि जमानत मिलने का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है. आरोपी को ट्रायल के दौरान हर सुनवाई में पेश होना होगा और कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़ने की मनाही होगी. गौरतलब है कि एक रेड के बाद भोपाल के मेंडोरी जंगल में एक कार से 52 किलो सोना और लगभग ₹11 करोड़ नकद बरामद किए गए थे. जमानत चार आधारों पर दी गई: जांच पूरी हो चुकी है, आरोप तय हो चुके हैं, आरोपी 18 महीने जेल में बिता चुका है, और अधिकतम सजा सात साल है. इसके अलावा ₹10 लाख का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की स्थानीय ज़मानत भरने पर उनकी रिहाई के आदेश जारी किए गए; इन्हीं शर्तों के आधार पर उन्हें रिहा किया गया.
पहले भी दो बार खारिज हो चुकी थी जमानत याचिका
सौरभ शर्मा ने इससे पहले रेगुलर जमानत के लिए दो बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन दोनों ही बार उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गईं. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत की मांग की थी. हालांकि, अपनी याचिका वापस लेने पर उन्हें कानून के प्रावधानों के अनुसार दोबारा आवेदन करने की अनुमति मिल गई. बाद में अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए जमानत की एक और अर्ज़ी दाखिल की, लेकिन जस्टिस विशाल मिश्रा की अध्यक्षता वाली सिंगल-जज बेंच ने 10 जून, 2025 को उसे भी खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी सौरभ शर्मा की जमानत का पुरजोर विरोध किया था.
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