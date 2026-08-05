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52KG सोना...करोड़ों की नकदी केस के आरोपी सौरभ शर्मा को मिली जमानत, इन शर्तों पर होगी जेल से रिहाई

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से सौरभ शर्मा को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने जमानत दे दी है. वह RTO के पूर्व कॉन्स्टेबल हैं और 52 किलो सोना, 200 किलो चांदी और लगभग ₹10 करोड़ कैश जब्त होने के मामले में आरोपी है. लोकायुक्त पुलिस की रेड के दौरान पता चला था कि उन्होंने भारी मात्रा में अवैध संपत्ति जमा कर रखी थी.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 05, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:20 AM IST
52KG सोना...करोड़ों की नकदी केस के आरोपी सौरभ शर्मा को मिली जमानत, इन शर्तों पर होगी जेल से रिहाई

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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