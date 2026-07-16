/MP में दिखा पुरी जैसा नजारा, 15 दिन बीमार रहने के बाद भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण पर महाप्रभु जगन्नाथ

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ओडिशा के पवित्र पुरी धाम की सदियों पुरानी परंपरा और भव्यता अब मध्य प्रदेश के अंचलों में भी पूरी आस्था के साथ जीवंत हो उठी है. खरगोन जिले की ऐतिहासिक और पर्यटन नगरी महेश्वर में इस वर्ष 11वीं जगन्नाथ रथयात्रा बेहद उल्लास और श्रद्धा के साथ निकाली जा रही है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महाप्रभु जगन्नाथ पिछले 15 दिनों से 'पाक्षिक बीमारी' के कारण एकांतवास (अनावसर) में थे. इस बीमारी से पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद भगवान जगन्नाथ, अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने प्रिय भक्तों का हाल-चाल जानने और नगरवासियों को दर्शन देने के लिए रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले हैं. इस पावन अवसर पर भगवान के रथ को खींचने और एक झलक पाने के लिए महेश्वर की सड़कों पर श्रद्धालुओं का एक विशाल सैलाब उमड़ पड़ा.
16 खास श्रद्धालुओं ने खींचा महाप्रभु का दिव्य रथ
महेश्वर में निकली इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर पूरे नगर को बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया गया था. 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी इस यात्रा का मुख्य आकर्षण भगवान जगन्नाथ का वह भव्य रथ रहा, जिसे खींचने के लिए 16 विशेष श्रद्धालुओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी. हालांकि, जैसे ही रथ आगे बढ़ा, पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग समेत हजारों श्रद्धालु रथ की रस्सी थामने के लिए लालायित दिखे. पूरे मार्ग में 'जय जगन्नाथ' और 'हरे कृष्णा' के जयकारों से पूरी पर्यटन नगरी गुंजायमान हो उठी. भक्तों का मानना है कि बीमारी के बाद जब भगवान स्वयं जनता के बीच आते हैं, तो उनके दर्शन मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं.
रायसेन के बेगमगंज में विधायक ने सिर पर धारण की भगवान की प्रतिमा
निमाड़ अंचल के साथ-साथ रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील में भी भगवान जगन्नाथ स्वामी की भव्य एवं श्रद्धापूर्ण रथयात्रा निकाली गई. यह जिला अस्पताल और पूरे रायसेन जिले की एकमात्र आधिकारिक जगन्नाथ रथयात्रा होने के कारण इस क्षेत्र के लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है. यात्रा की शुरुआत माला फाटक स्थित ऐतिहासिक जगदीश मंदिर से हुई, जहां भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की विधिवत महाआरती की गई. इस दौरान क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल ने गहरी आस्था का परिचय देते हुए भगवान की पवित्र प्रतिमा को अपने सिर पर धारण कर गर्भगृह से बाहर निकाला और नगर भ्रमण कराया. इस भावुक कर देने वाले दृश्य को देखकर उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं.
दशहरा मैदान में रात्रि विश्राम, अगले वर्ष से निकलेंगे तीन अलग रथ
बेगमगंज के प्रमुख मार्गों से भजन-कीर्तन करते हुए निकली यह भव्य रथयात्रा देर शाम दशहरा मैदान पहुंची, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का रात्रि विश्राम सुनिश्चित किया गया है. अगले दिन यह यात्रा पुनः नगर के अन्य हिस्सों का भ्रमण करते हुए वापस जगदीश मंदिर लौटेगी. मार्ग में विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक संगठनों और आम श्रद्धालुओं ने जगह-जगह मंच बनाकर रथ का स्वागत किया और महाप्रसाद का वितरण किया. इस पावन मौके पर विधायक देवेंद्र पटेल ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वर्तमान में तीनों देव एक ही रथ पर सवार होते हैं, लेकिन अगले वर्ष से पुरी धाम की तर्ज पर तीनों भगवान के लिए अलग-अलग तीन रथ निकाले जाएंगे, जिसके लिए दो नए दिव्य रथों का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा.
भोपाल में भी गूंजे भगवान जगन्नाथ के जयकारे
निमाड़ और रायसेन के साथ-साथ राजधानी भोपाल में भी महाप्रभु जगन्नाथ की रथयात्रा बेहद भव्य और ऐतिहासिक रूप से निकाली गई. इस पावन अवसर पर भोपाल की सड़कों पर आस्था का एक अनूठा संगम देखने को मिला, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से आए कई साधु-संत और हजारों स्थानीय श्रद्धालु इस धार्मिक उत्सव का हिस्सा बने. पूरे यात्रा मार्ग में ढोल-मंजीरों की थाप पर चल रहे भजन-कीर्तन और 'जय जगन्नाथ' के गगनभेदी जयकारों से माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो उठा. भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दिव्य रथ की रस्सी को अपने हाथों से खींचने और महाप्रभु की एक झलक पाने के लिए भक्तों में अभूतपूर्व उत्साह और होड़ देखने को मिली.
300 साल पुरानी परंपरा, कंधों पर निकलते हैं भगवान जगन्नाथ
छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित पांडादाह का भगवान जगन्नाथ मंदिर लगभग 300 वर्षों से आस्था और इतिहास की अनूठी मिसाल बना हुआ है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, ओड़िशा से कुछ व्यापारी कंबल बेचने के लिए इस क्षेत्र में आए थे. वे भगवान श्रीकृष्ण के परम भक्त थे. व्यापार के दौरान उनका यहां के तत्कालीन राजा से संपर्क हुआ. भगवान के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा और भक्ति से प्रभावित होकर राजा ने उनके सहयोग से पांडादाह में भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया.
ग्रामीणों के अनुसार, मंदिर निर्माण के बाद उन व्यापारियों को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन देकर मंदिर परिसर में ही भ्रमण करने की इच्छा जताई. तभी से यहां रथयात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को रथ पर नहीं, बल्कि श्रद्धालु अपने कंधों पर उठाकर मंदिर परिसर की परिक्रमा कराते हैं. यह परंपरा आज भी उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाई जा रही है. एक और मान्यता इस परंपरा को और भी विशेष बनाती है. लोगों का विश्वास है कि यदि रथयात्रा के दिन बारिश होती है तो भगवान जगन्नाथ की कृपा से पूरे वर्ष अच्छी फसल होती है और क्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ता. स्थानीय लोग यह भी बताते हैं कि पांडादाह कभी राजनांदगांव रियासत की राजधानी रहा है. इतिहास, लोकआस्था और सदियों पुरानी परंपरा का यह अद्भुत संगम आज भी हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है.