/MP में दिखा पुरी जैसा नजारा, 15 दिन बीमार रहने के बाद भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण पर महाप्रभु जगन्नाथ

ग्रामीणों के अनुसार, मंदिर निर्माण के बाद उन व्यापारियों को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन देकर मंदिर परिसर में ही भ्रमण करने की इच्छा जताई. तभी से यहां रथयात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को रथ पर नहीं, बल्कि श्रद्धालु अपने कंधों पर उठाकर मंदिर परिसर की परिक्रमा कराते हैं. यह परंपरा आज भी उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाई जा रही है. एक और मान्यता इस परंपरा को और भी विशेष बनाती है. लोगों का विश्वास है कि यदि रथयात्रा के दिन बारिश होती है तो भगवान जगन्नाथ की कृपा से पूरे वर्ष अच्छी फसल होती है और क्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ता. स्थानीय लोग यह भी बताते हैं कि पांडादाह कभी राजनांदगांव रियासत की राजधानी रहा है. इतिहास, लोकआस्था और सदियों पुरानी परंपरा का यह अद्भुत संगम आज भी हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है.