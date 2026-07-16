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MP में दिखा पुरी जैसा नजारा, 15 दिन बीमार रहने के बाद भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण पर महाप्रभु जगन्नाथ

ओडिशा के पवित्र पुरी धाम की सदियों पुरानी परंपरा और भव्यता अब मध्य प्रदेश में भी पूरी आस्था के साथ जीवंत हो उठी है. निमाड़ और रायसेन के साथ-साथ राजधानी भोपाल में भी महाप्रभु जगन्नाथ की रथयात्रा बेहद भव्य और ऐतिहासिक रूप से निकाली गई.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 16, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:56 PM IST
MP में दिखा पुरी जैसा नजारा, 15 दिन बीमार रहने के बाद भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण पर महाप्रभु जगन्नाथ

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