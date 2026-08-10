/भोपाल में भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी, 11 अगस्त को नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद
भोपाल में भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी, 11 अगस्त को नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद
भोपाल में भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने 11 अगस्त को नर्सरी से 12वीं तक सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है. जिला शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, MPBSE, CBSE, ICSE समेत सभी बोर्ड के सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे.
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Bhopal School Closed 11 August: भोपाल में भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने 11 अगस्त को नर्सरी से 12वीं तक सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है. जिला शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, MPBSE, CBSE, ICSE समेत सभी बोर्ड के सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे.