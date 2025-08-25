Vande Bharat Train Update: भोपाल से चलने वाली सबसे पॉपुलर ट्रेन में बढ़ेगी कोचों की संख्या, मिलेगी ये सुविधाएं
Vande Bharat Train Update: भोपाल से चलने वाली सबसे पॉपुलर ट्रेन में बढ़ेगी कोचों की संख्या, मिलेगी ये सुविधाएं

भोपाल से दिल्ली जाने वाले रेल यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे बड़ा कदम उठाने जा रही है. रानी कमलापति–हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस में सीटों की भारी डिमांड के चलते ट्रेन में कोचों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 25, 2025, 09:34 AM IST
भोपाल से चलने वाली सबसे पॉपुलर ट्रेन!
भोपाल से चलने वाली सबसे पॉपुलर ट्रेन!

Bhopal to Delhi Vande Bharat Train: भोपाल से दिल्ली जाने वाले रेल यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे बड़ा कदम उठाने जा रही है. रानी कमलापति–हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस में सीटों की भारी डिमांड के चलते ट्रेन में कोचों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है.

  1. MP Vande Bharat Train: मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जो भोपाल से दिल्ली की यात्रा करते हैं. दरअसल, भोपाल से दिल्ली के निजामुद्दीन के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सीटों की डिमांड के चलते इसमें कोच बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. 
  2. मिली जानकारी के अनुसार, रेलवे विभाग ने वंदे भारत ट्रेन की ऑक्यूपेंसी और पेसेंजर डिमांड को लेकर जोन और मंडलों से रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें भोपाल मंडल ने वंदे भारत में यात्रियों की भारी भीड़ और रेल टिकट की कमी को लेकर आगे बात रखी. इसके बाद जोन की तरफ से वंदे भारत में 4 और कोच बढ़ाने का प्रस्ताव बोर्ड के सामने भेजा है. 
  3. वंदे भारत ट्रेन में बढ़ेंगे कोच
    वहीं रानी कमलापति–हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में अभी 16 कोच हैं, जिनमें से 14 एसी चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास के कोच हैं. इस ट्रेन में कुल 1128 सीटों की क्षमता वाली ट्रेन हमेशा फुल रहती है. इसी वजह से इस वंदे भारत ट्रेन में कोचों की संख्या 16 से बढ़ाकर 20 करने का फैसला किया जाएगा. यानि अब इस ट्रेन में रोजाना 1560 सीटें मिलेंगी, जो पहले से 432 सीटें ज्यादा होंगी. 
  4. सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रेन है
    जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश की पहली वंदेभारत ट्रेन जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच चलाई थी. जिसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. इस ट्रेन को लेकर भोपाल मंडल का कहना है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भोपाल से चलने वाली सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रेनों में से एक है. इसी वजह से यात्रियों राहत देने के लिए फैसला किया गया है. 
  5. इन रूटों पर भी चलेगी ट्रेन
    इसके अलावा, दिसंबर 2025 तक भोपाल से लखनऊ-पटना के बीच भी वंदेभारत चलाई जाएगी. भोपाल मंडल के रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन दोनों रूटों पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. जैसे ही निर्देश दिए जाएंगे, उसके बाद संचालन शुरू कर दिया जाएगा. बता दें कि यह ट्रेन आठ कोचों की होगी, पूरी तरह से डे-रन सेवा पर आधारित होगी. इसके अलावा, चेयरकार और एग्जीक्यूटिव क्लास दोनों विकल्प की सुविधा मिलेगी. 

;