Vande Bharat Train Update: भोपाल से चलने वाली सबसे पॉपुलर ट्रेन में बढ़ेगी कोचों की संख्या, मिलेगी ये सुविधाएं भोपाल से दिल्ली जाने वाले रेल यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे बड़ा कदम उठाने जा रही है. रानी कमलापति–हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस में सीटों की भारी डिमांड के चलते ट्रेन में कोचों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है.

