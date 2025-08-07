Sehore News-सीहोर में 3 दिन में 7 श्रद्धालुओं की मौत, पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग, पूर्व मंत्री ने उठाए सवाल
Sehore News-सीहोर में 3 दिन में 7 श्रद्धालुओं की मौत, पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग, पूर्व मंत्री ने उठाए सवाल

Kubreshwar Dham Incident-सीहोर में पिछले तीन में पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबरेश्वर धाम में आए 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. पिछले तीन दिनों में हुई इन मौतों को लेकर प्रदीप मिश्रा के आयोजन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस विधायकों ने सवाल उठाए हैं. वहीं पूर्व मंत्री ने प्रदीप मिश्रा को रुद्राक्ष वितरण बंद करने की नसीहत दी है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 07, 2025, 03:55 PM IST
Sehore News-सीहोर में 3 दिन में 7 श्रद्धालुओं की मौत, पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग, पूर्व मंत्री ने उठाए सवाल

Pandit Pradeep Mishra-मध्यप्रदेश के सीहोर में पिछले तीन दिन में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबरेश्वर धाम में आयोजित कांवड़ यात्रा में शामिल होने आए 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. वहीं इस आयोजन में कुछ लोग घायल भी हुए हैं. अब इस पूरे आयोजन को लेकर बीजेपी से लेकर कांग्रेस के विधायकों ने इस तरह के आयोजन पर सवाल खड़े किए हैं. पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने पंडित प्रदीप मिश्रा को रुद्राक्ष वितरण बंद करने की नसीहत दी है. 

साथ ही उन्हों ने सरकार से प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. 

3 दिन में 7 मौते
बुधवार को प्रदीप मिश्रा ने सीहोर की सीवन नदी से कुबरेश्वर धाम तक 11 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा निकाली. इस आयोजन में दो लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए. आयोजन के एक दिन पहले से भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी. मंगलवार को रुद्राक्ष वितरण के दौरान कुबरेश्वर धाम में भगदड़ गच गई. जिसमें दो महिलाओं की मौत हो गई. बुधवार को कांवड़ यात्रा वाले दिन अलग-अलग कारणों से शहर की अलग-अलग जगहों पर तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई. गुरुवार को भी दो लोगों की मौत हो गई. 

पूर्व मंत्री ने उठाए सवाल 
पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने सोशल मीडिया X पर प्रदीप मिश्रा के आयोजन पर सवाल खड़े किए. उन्होंने लिखा कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी, क्यों इतने हादसे करवा रहे हो भाई? लोगों को धर्म के प्रति उन्मादी मत बनाओ. धर्म से लोगों का ज्ञान बढ़ाओ. तुम्हारे रुद्राक्ष बांटने से पुण्य मिल रहा है या हत्याएं हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं. बंद करो यह रुद्राक्ष बांटना. सीहोर के रुद्राक्ष वितरण पर शासन अंकुश लगाए. हादसे रोके और प्रदीप मिश्रा के विरुद्ध कार्रवाई करे.

बीजेपी-कांग्रेस विधायकों ने किया समर्थन
कुसुम महदेले के समर्थन में बीजेपी विधायक कंचन तन्वे ने कहा कि प्रदीप मिश्रा जी से हम यही कहेंगे कि आप कथा करो, ये रुद्राक्ष मत बांटो. क्योंकि रुद्राक्ष बांटने के चक्कर में कई लोगों की ऐसे जान चली जाती है. लोग भगदड़ मचाते हैं. लोग कथा सुनें, लोगों को और आने वाली पीढ़ी को ज्ञान मिले.

कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि कुसुम महदेले बहुत वरिष्ठ नेता हैं. मैं उनके विचार से पूर्णत: सहमत हूं धर्म में ये आडंबर नहीं होना चाहिए. धर्म ज्ञान सिखाता है आदमी को अच्छा इंसान बनना सिखाता है. धर्मगुरुओं का यही काम होना चाहिए कि लोगों को अच्छा इंसान बनाए.

बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि सभी धार्मिक तीर्थाटन के क्षेत्रों में या जो नए स्थापित हुए हैं. वहां के प्रबंधकों को विशेष ध्यान देना चाहिए. केवल सरकार आधारित सुरक्षा नहीं हो सकती. इसे अब धार्मिक तीर्थाटन की जगह पर्यटन कहा जा रहा है. इसलिए मेरा आग्रह है कि स्थानीय जो भी आयोजक हैं वो इस विषय पर ध्यान दें अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए.

वहीं सीहोर में हुईं मौतों को लेकर मध्यप्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आए कुछ श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी मिली है. इस मामले की न्यायिक जांच कराएंगे.

