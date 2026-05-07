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MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सीनियर IAS अधिकारियों का तबादला, ACS संजय शुक्ला बने गृह सचिव

IAS Officers Transfer: बुधवार देर रात राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए दो IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया. ACS संजय शुक्ला को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि उनके पास विमानन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी बना रहेगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 07, 2026, 06:55 AM IST
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MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सीनियर IAS अधिकारियों का तबादला, ACS संजय शुक्ला बने गृह सचिव

Bhopal News: मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं. जारी आदेश के अनुसार ACS संजय शुक्ला को गृह विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा वे विमानन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे. गृह विभाग को राज्य प्रशासन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस नियुक्ति को काफी अहम माना जा रहा है.

शिवशेखर शुक्ला, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष
इस बीच ACS शिवशेखर शुक्ला को कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. कर्मचारी चयन बोर्ड विभिन्न सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं का संचालन करता है, इसलिए इस नियुक्ति को सरकार के लिए एक बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी के तौर पर देखा जा रहा है.

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जनसंपर्क का अतिरिक्त प्रभार 
इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी अरविंद कुमार दुबे को अगले आदेश तक जनसंपर्क निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. जनसंपर्क विभाग सरकार की योजनाओं और नीतियों को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

यह भी पढ़ें: MP में आने वाली है नई तबादला नीति, ट्रांसफर 15 से खुल सकते हैं, कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी

 

MP में आने वाली है नई तबादला नीति
बता दें कि मध्य प्रदेश में जल्द ही 2026 में एक नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने की उम्मीद है. इस पॉलिसी का प्रस्ताव लगभग तैयार हो चुका है. राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चल रही चर्चाओं से संकेत मिलता है कि ट्रांसफर पर लगा प्रतिबंध 15 मई से शुरू होकर एक महीने की अवधि के लिए हटाया जा सकता है. इसके बाद, कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर हो सकते हैं. हालांकि, यह भी बताया जा रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग को इस ट्रांसफर पॉलिसी में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए एक अलग पॉलिसी बनाए जाने की योजना है. नतीजतन स्कूल शिक्षा विभाग को सामान्य ट्रांसफर पॉलिसी से अलग रखा जाएगा. हाल के दिनों में मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

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