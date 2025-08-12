 भोपाल में सनसनीखेज वारदात, पिता-पुत्र ने पेपर कटर से नौवीं के छात्र का काटा कान
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2877721
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में सनसनीखेज वारदात, पिता-पुत्र ने पेपर कटर से नौवीं के छात्र का काटा कान

Bhopal News: भोपाल में नौवीं कक्षा के एक छात्र पर उसके नाबालिग दोस्त और उसके पिता ने पेपर कटर से हमला कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. हालांकि, छात्र का कान कटने से बच गया. जानिए पूरा मामला.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 12, 2025, 05:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल में सनसनीखेज वारदात, पिता-पुत्र ने पेपर कटर से नौवीं के छात्र का काटा कान

Bhopal Crime News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां जहांगीराबाद के चर्च रोड पर नौवीं कक्षा के एक छात्र पर उसके नाबालिग दोस्त और उसके पिता ने पेपर कटर से हमला कर दिया. यह हमला तांबे की चेन को लेकर हुए विवाद में हुआ. हमले में छात्र का कान बुरी तरह घायल हो गया, हालांकि उसे पूरी तरह कटने से बचा लिया गया. घायल छात्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है. दोनों आरोपी फरार हैं. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही है.

यह भी पढ़ें: भोपाल से दिल्ली, गोवा और मुंबई समेत 13 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट, इस दिन से स्मार्ट हो जाएगा सफर

 

पिता-पुत्र ने पेपर कटर से नौवीं के छात्र का काटा कान 
दरअसल, भोपाल के जहांगीराबाद स्थित चर्च रोड पर नौवीं कक्षा के एक छात्र पर उसके दोस्त और उसके पिता ने पेपर कटर से हमला कर दिया. हमला इतना ज़बरदस्त था कि छात्र का कान बुरी तरह घायल हो गया, हालांकि उसे पूरी तरह कटने से बचा लिया गया. घायल छात्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं. बताया जा रहा है कि तांबे की चेन को लेकर हुए विवाद के बाद यह घटना हुई.

यह भी पढ़ें: 'ट्रेन आज मैं चलाऊंगा' लोको पायलट हो गया हैरान, ग्वालियर में जरा सी चूक पड़ जाती भारी

 

विवाद की जड़ बनी तांबे की चेन
जहांगीराबाद पुलिस के मुताबिक, कुछ दिन पहले आरोपी ने छात्र को तांबे की चेन दी थी, लेकिन किसी वजह से दोनों के बीच अनबन हो गई. पीड़ित छात्र और आरोपी नाबालिग एक ही मदरसे में पढ़ते हैं. रविवार रात चर्च रोड पर दोनों एक-दूसरे से मिलते हैं. फिर आरोपी नाबालिग और उसके पिता ने चेन वापस मांगने को लेकर छात्र से बहस शुरू कर दी, जो हिंसक हो गई. दोनों ने मिलकर छात्र पर पेपर कटर से हमला कर दिया. हमले में घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता-पुत्र की तलाश शुरू कर दी है. (सोर्स- नई दुनिया)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

bhopal news
भोपाल में सनसनीखेज वारदात, पिता-पुत्र ने पेपर कटर से नौवीं के छात्र का काटा कान
mp news
छात्रों ने क्लास में चलाई अश्लील फिल्म, कुर्सियों पर बैठकर देखते रहे बच्चे
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में ITI में एडमिशन का मौका, 13 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें डिटेल्स
kabirdham news
'Winner Winner Chicken Dinner' पर लगेगा 5000 का फाइन, कबीरधाम में बैन हुए ये दो गेम
chhattisgarh news
'कुंवारा’ कहकर रचाई शादी, पति निकला 2 बच्चों का बाप, राज खुला तो हो गया कांड
bhopal news
भोपाल से दिल्ली, गोवा और मुंबई समेत 13 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट, अब स्मार्ट होगा सफर
chattisgarh news
छत्तीसगढ़ के इस सीक्रेट अड्डे पर चलता है मुर्गा कसीनो! आते हैं तेलंगाना के रईस
mp news
5 साल से फसल बर्बाद, लेकिन बीमा नहीं मिला, सीहोर के किसान पेड़ों पर चढ़ बजा रहे घंटी
mp news
Seoni News-सड़क पर इंसानियत हुई लापता, बाइक पर पत्नी की लाश को बांधकर ले गया पति
mp news
Ujjain News-'अपने घर की गंदगी साफ करो', किस बात को लेकर भड़के महाकाल मंदिर के पुजारी
;