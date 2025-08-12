भोपाल में सनसनीखेज वारदात, पिता-पुत्र ने पेपर कटर से नौवीं के छात्र का काटा कान

Bhopal Crime News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां जहांगीराबाद के चर्च रोड पर नौवीं कक्षा के एक छात्र पर उसके नाबालिग दोस्त और उसके पिता ने पेपर कटर से हमला कर दिया. यह हमला तांबे की चेन को लेकर हुए विवाद में हुआ. हमले में छात्र का कान बुरी तरह घायल हो गया, हालांकि उसे पूरी तरह कटने से बचा लिया गया. घायल छात्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है. दोनों आरोपी फरार हैं. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही है.

पिता-पुत्र ने पेपर कटर से नौवीं के छात्र का काटा कान

दरअसल, भोपाल के जहांगीराबाद स्थित चर्च रोड पर नौवीं कक्षा के एक छात्र पर उसके दोस्त और उसके पिता ने पेपर कटर से हमला कर दिया. हमला इतना ज़बरदस्त था कि छात्र का कान बुरी तरह घायल हो गया, हालांकि उसे पूरी तरह कटने से बचा लिया गया. घायल छात्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं. बताया जा रहा है कि तांबे की चेन को लेकर हुए विवाद के बाद यह घटना हुई.

विवाद की जड़ बनी तांबे की चेन

जहांगीराबाद पुलिस के मुताबिक, कुछ दिन पहले आरोपी ने छात्र को तांबे की चेन दी थी, लेकिन किसी वजह से दोनों के बीच अनबन हो गई. पीड़ित छात्र और आरोपी नाबालिग एक ही मदरसे में पढ़ते हैं. रविवार रात चर्च रोड पर दोनों एक-दूसरे से मिलते हैं. फिर आरोपी नाबालिग और उसके पिता ने चेन वापस मांगने को लेकर छात्र से बहस शुरू कर दी, जो हिंसक हो गई. दोनों ने मिलकर छात्र पर पेपर कटर से हमला कर दिया. हमले में घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता-पुत्र की तलाश शुरू कर दी है. (सोर्स- नई दुनिया)

