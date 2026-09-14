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MP में 17 सितंबर से शुरू होगा सेवा-संकल्प अभियान: PM मोदी के जन्मदिन पर दीप जलाकर रिकॉर्ड बनाएगी सरकार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 14 सितंबर को सेवा संकल्प अभियान की प्रदेश में जारी तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रज्ज्वलित विकास के दीपक का प्रकाश देशभर में फैल रहा है. यह मोदी के सेवा और जिम्मेदारी के 25 वर्षों के उजास का प्रतीक है.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 14, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 06:54 PM IST
MP में 17 सितंबर से शुरू होगा सेवा-संकल्प अभियान: PM मोदी के जन्मदिन पर दीप जलाकर रिकॉर्ड बनाएगी सरकार

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