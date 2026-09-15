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सेवा-संकल्प अभियान: PM मोदी का जन्मदिन मनाएगी MP सरकार, CM मोहन यादव बोले- हर गांव और वार्ड में बने दीपावली जैसा माहौल

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 सितंबर को सेवा-संकल्प अभियान के संबंध में जनप्रतिनिधियों को वर्चुअली चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष सत्ता के नहीं, बल्कि निरंतर सेवा और राष्ट्र निर्माण के 25 वर्ष हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 15, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:02 PM IST
सेवा-संकल्प अभियान: PM मोदी का जन्मदिन मनाएगी MP सरकार, CM मोहन यादव बोले- हर गांव और वार्ड में बने दीपावली जैसा माहौल

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