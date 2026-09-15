/सेवा-संकल्प अभियान: PM मोदी का जन्मदिन मनाएगी MP सरकार, CM मोहन यादव बोले- हर गांव और वार्ड में बने दीपावली जैसा माहौल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 सितंबर को सेवा-संकल्प अभियान के संबंध में जनप्रतिनिधियों को वर्चुअली चर्चा की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष सत्ता के नहीं, बल्कि निरंतर सेवा और राष्ट्र निर्माण के 25 वर्ष हैं. मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक उन्होंने जनसेवा को अपना संकल्प बनाया. प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिवस हम सब के लिए विशेष उत्सव है. सेवा-संकल्प अभियान के शुभारंभ आर्शीवाद का दिया से करना अभिनव पहल है. यह दीपक हम सब के मन की प्रसन्नता के प्रकटीकरण का प्रतीक बनेगा. हर गांव और वार्ड में दीपावली जैसा उत्सव आयोजित किया जाएं. संपूर्ण प्रदेश में शासन-प्रशासन, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि, परस्पर समन्वय से पूर्ण भव्यता और उल्लास के साथ सेवा-संकल्प अभियान में भागीदारी करें.