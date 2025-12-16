Advertisement
कंटेंट क्रिएशन से गरमाया माहौल, भोपाल की ताजुल मस्जिद में वीडियो बनाने पर बवाल, कमेटी ने की कार्रवाई की मांग

Bhopal News-भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में ₹10 वाले बिस्कुट फ्रेम से जुड़ा वीडियो बनाकर कंटेंट तैयार करने वाले क्रिएटर शादाब जकाती को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. इस मामले में भोपाल मुस्लिम कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने कड़ी निंदा करते हुए इसे मस्जिद की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा के खिलाफ बताया है. उन्होंने कहा कि मस्जिदें इबादत की जगह हैं, न कि नाच-गाने या मजाकिया वीडियो बनाने का मंच.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 16, 2025, 11:38 PM IST
कंटेंट क्रिएशन से गरमाया माहौल, भोपाल की ताजुल मस्जिद में वीडियो बनाने पर बवाल, कमेटी ने की कार्रवाई की मांग

Action Demanded on Reel-भोपाल की प्राचीन और ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में कंटेंट क्रिएशन को लेकर शुरू हुआ विवाद गहरा गया है. 10 रुपए वाले बिस्कुट फ्रेम से जुड़ा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर शादाब जकाती के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने कड़ा रुख अपनाया है. इसी क्रम में कमेटी की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें इस मामले को गंभीर बताया गया और कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया गया. 

पुलिस को लिखित शिकायत दी गई
इस बैठक के आयोजन के बाद कमेटी की ओर से कोहेफिजा थाना पुलिस को एक लिखित शिकायत दी गई है. इस शिकाय में शादाब जकाती पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और मस्जिद की पवित्रता और मर्यादा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है. इस मामले में कमेटी ने पुलिस से मांग की है कि संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए. 

मस्जिदें इबादत की जगह
इस मामले को लेकर भोपाल मुस्लिम कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने कहा कि मस्जिदें इबादत की जगह हैं, न कि सोशल मीडिया के लिए हल्के-फुल्के या मजाकिया वीडियो बनाने का मंच. इस तरह के कृत्य से न केवल धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि मस्जिद में आने वाले बच्चों और युवाओं को भी गलत संदेश जाता है. 

कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ उठाएं सख्त कदम
उन्होंने मस्जिद कमेटियों से भी अपील की कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए इसके साथ ही उन्होंने भोपाल के कुछ सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स पर भी सवाल उठाए, जो अपनी वीडियो में मजाक के तौर पर भोपाल नवाब का बार-बार जिक्र कर रहे हैं. शमशुल हसन ने कहा कि यह नवाब परिवार और भोपाल की तहजीब का अपमान है, जिसके लिए संबंधित लोगों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने मुस्लिम समाज के युवाओं से भी आगे आकर ऐसे कंटेंट का विरोध करने और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की अपील की, ताकि धार्मिक स्थलों की गरिमा बनी रहे.

लाखों में हैं शादाब के फॉलोअर्स
सोशल मीडिया एन्फ्लूएंसर शादाब जकाती के अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है. यूट्यूब पर उनके 42.6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वहीं फेसबुक पर 3.5 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

