Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में मिलेगा कश्मीर का मजा, बड़ा तालाब में तैरेंगे डल झील वाले शिकारे, जानिए किराया

Bhopal Bada Talab: भोपाल के बड़ा तालाब में अब कश्मीर की डल झील का मजा मिलेगा, क्योंकि यहां झील वाले शिकारे तैरेंगे, जिसकी शुरुआत सीएम मोहन यादव ने की है, उनके साथ कई और नेता भी इस दौरान मौजूद रहे. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 04, 2025, 10:44 AM IST
भोपाल में कश्मीर का मजा
भोपाल में कश्मीर का मजा

Shikaras Run Bhopal Bada Talab: कश्मीर की डल झील में चलने वाले शिकारों का मजा अब भोपाल में भी मिलेगा, क्योंकि भोपाल के बड़ा तालाब में आज से डल झील वाले शिकारे तैरेंगे, जिसकी शुरुआत सीएम मोहन यादव ने कर दी है. भोपाल के बड़ा तालाब में आज से 20 शिकारा तैरने शुरू हो गए हैं. सीएम मोहन यादव ने अपने मंत्रियों के साथ पहुंचकर शिकारा की शुरुआत की है. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद रहे. भोपाल के बड़ा तालाब में शिकारा शुरु होने से पर्यटकों को यहां पर ही अब कश्मीर का मजा मिलेगा. इस आयोजन में बीजेपी और कांग्रेस विधायकों को भी बुलाया गया है, जबकि शहर के लोग भी आयोजन में शामिल होंगे. यह भोपाल में पर्यटन को बढ़ावा देना के लिए किया जा रहा है. 

भोपाल में कश्मीर का मजा

भोपाल नगर निगम ने जून 2024 में ट्रायल के तौर पर एक शिकारा चलाया था, जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिले। इसके बाद अब बड़े पैमाने पर 20 शिकारे तालाब में उतारे जा रहे हैं. यह पहल ऐसे समय शुरू हो रही है, जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की रोक के चलते पिछले करीब 10 महीनों से क्रूज और मोटर बोट का संचालन बंद है, फिलहाल तालाब में केवल सामान्य नावें ही चलाई जा रही हैं. 

कितना होगा किराया ?

सूत्रों के मुताबिक, शिकारा सेवा सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध रहेगी, प्रति यात्री किराया लगभग 150 रुपये रखे जाने की संभावना है, हालांकि अंतिम निर्णय कार्यक्रम के दिन लिया जाएगा. शिकारा करीब 2.3 किलोमीटर का राउंड पूरा करेगा और तालाब के बीच स्थित टापू के करीब तक जाएगा. जिससे भोपाल के बड़ा तालाब में घूमने का नजारा भी बहुत दिलचस्प होगा. वैसे भी यहां वोट की सुविधा पहले चालू थी, लेकिन अब शिकारा की सुविधा भी यहां मिलेगी. 

शिकारा का मजा 

शिकारा लकड़ी से बनी पारंपरिक नाव होती है, जो कश्मीर की डल झील की पहचान मानी जाती है. इन्हें खूबसूरती से सजाया जाता है और ये आमतौर पर 6 लोगों को बैठाने की क्षमता रखते हैं. चालक पीछे से इसे चलाता है, पर्यटक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए भोपाल में भी अब इसी तर्ज पर शिकारे शुरू किए जा रहे हैं, क्योंकि बोट क्लब शहरवासियों और बाहरी पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण है. 

