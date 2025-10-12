खतरे में एमपी के शिक्षकों की नौकरी! 1000 टीचरों को नोटिस भेजकर 3 दिन में मांगा जवाब, सामने आई बड़ी वजह

MP E-Attendance Update: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी को रोकने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग पूरी तरह से सख्त मोड में आ गया है. दरअसल, स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से हमारे शिक्षक मोबाइल एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया था. लेकिन सत्र शुरू होने के तीन महीने बाद इस योजना में काफी खामियां पाई गईं. जिसके चलते कई शिक्षकों-प्राचार्यों ने हाजिरी नहीं लगा रहे हैं. अब ई-अटेंडेंस न लगाने वाले शिक्षकों पर स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

लोक शिक्षण संचालनालय से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के लगभग 3 लाख 62 हजार शिक्षकों में से केवल एक लाख 20 हजार शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस लगा रहे हैं. ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने वालों में लगभग 52 फीसदी शिक्षक, 51 फीसदी प्राचार्य और सबसे ज्यादा 90 फीसदी अतिथि शिक्षक शामिल बताए जा रहे हैं. अब ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाने और अवकाश संबंधी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं देने के कारण करीब एक हजार प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला, तो सैलरी भी रोकी जा सकती है.

इतने शिक्षकों को भेजा गया नोटिस

बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से हमारे शिक्षक एप के माध्यम से प्रदेश के सभी सरकारी शिक्षकों की अटेंडेंस ट्रैक के लिए बनाया गया है. शिक्षकों को स्कूल पहुंचते ही अपने मोबाइल से सेल्फी लेकर इस एप पर अपलोड करना है. स्कूल छोड़ते समय भी उपस्थिति की यह प्रक्रिया दोहरानी है. लेकिन जिन शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज नहीं कराई है, उनको अब स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस भेजकर जवाब मांग रहा है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

1. भोपाल संभाग के 123 प्राचार्यों को नोटिस

2. उज्जैन संभाव के 147 प्राचार्यों को नोटिस

3. सागर संभाग के 135 प्राचार्यों को नोटिस

4. रीवा संभाग के 157 प्राचार्यों को नोटिस

