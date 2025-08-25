अब मजदूर का बच्चा भी बन सकता है राजा! MP सरकार शिक्षा के लिए दे रही इतना पैसा
अब मजदूर का बच्चा भी बन सकता है राजा! MP सरकार शिक्षा के लिए दे रही इतना पैसा

MP Government Scheme: मध्य प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों के लिए श्रमिक स्कॉलरशिप योजना 2025 की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत एमपी सरकार बच्चों की शिक्षा पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 25, 2025, 09:26 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Shramik Scholarsip 2025 MP: मध्य प्रदेश सरकार एमकी के श्रमिकों के बच्चों के लिए खास योजना की शुरूआत की है. मजदूरों के बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए और उन्हें शिक्षा की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए श्रमिक स्कॉलरशिप 2025 मध्य प्रदेश की शुरूआत की गई है. इस स्कॉलरशिप योजना के तहत कक्षा 1 से उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. 

क्या है श्रमिक स्कॉलरशिप 2025 योजना
शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने श्रमिक स्कॉलरशिप 2025 की शुरूआत की है. इस योजना के तहत मजदूरी करने वालों के बच्चे को पढ़ाई करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी. इस योजना को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से हर राज्य में लागू किया गया है. उत्तर प्रदेश में इस योजना का बच्चों को खूब लाभ मिल रहा अब बारी मध्य प्रदेश के बच्चों की है. 

कितनी मिलती है स्कॉलरशिप
सरकार की ओर से जारी स्कॉलरशिप की राशि 1 हजार से 25 हजार तक हो सकती है. अलग-अलग कक्षा के हिसाब उतनी स्कॉलरशिप जारी की जाएगी. वहीं इस स्कॉलरशिप  को दो भाग में बांटा गया है. प्री मौट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप. प्री मौट्रिक यानी की कक्षा 1-10. वहीं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी कक्षा 11- उच्च शिक्षा के लिए. 

कब से कब तक करें आवेदन
स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 जून से शुरू हो गई है. प्री मौट्रिक वालों के लिए आवेदन की अंतिम तिथी 31 अगस्त है वहीं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की अंतिम तारिख 31 अक्टूबर है. आवेदकों को OTR और face authentication की प्रकिया पूरी करनी होगी. आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, परिजनों का इंकम सर्टिफिकेट और फोटो जमा करना होगा. अधिक जानकारी के लिए https://scholarships.gov.in/ इस पोर्टल पर जाएं. 

सोर्स: हरिभूमि

shramik scholarship mp 2025

