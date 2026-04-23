Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3189975
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP Board 2nd Exam New Date: एमपी में 10वीं-12वीं की दूसरी परीक्षा की तारीख बढ़ी, जानिए कब-कैसे करें आवेदन

MP Board Second Exam New Date: मध्य प्रदेश में लाखों छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. जहां मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की दूसरी परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया है. आइए जानते हैं, कि कब और कैसे आवेदन कर सकेंगें.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 23, 2026, 04:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP Board Second Exam New Date
MP Board Second Exam New Date

MP Board 2nd Exam Date Update: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से 10वीं-12वीं की दूसरी परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है. अब प्रदेश के परीक्षार्थी 26 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. बता दें कि द्वितीय परीक्षा के आवेदन की तारीफ 22 अप्रैल रखी गई थी. जिसे छात्रों की मांग और सुविधा को देखते हुए आगे बढ़ाया गया है. 

यह द्वितीय परीक्षा, खासकर उन छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है, जो 10वीं-12वीं परीक्षी में फेल हो गए हैं. या फिर जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है और परिणाम सुधारना चाहते हैं. इसके अलावा, जो छात्र मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सके. ऐसे छात्रों को को बड़ी राहत मिली है. 

कैसे करें आवेदन ?
जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं, तो वे सभी MPonline की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं. वहीं छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय पर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. ताकि तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके. 
fallback
कब होगी परीक्षा ?
माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से जारी टाइमटेबल के मुताबिक द्वितीय परीक्षा को 7 मई से आयोजित की जाएगी. जिसमें 10वीं की परीक्षा 7 मई से 19 मई तक चलेगी. इसके अलावा, 12वीं की परीक्षाएं 7 मई से शुरू होकर 25 मई तक आयोजित होगी. बता दें कि सभी पेपर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक ही शिफ्ट में पेपर संपन्न कराए जाएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP Board News

Trending news

MP Board News
एमपी में 10वीं-12वीं की दूसरी परीक्षा की तारीख बढ़ी, जानिए कब-कैसे करें आवेदन
Panna news
भगवान की जमीन का सौदा! पन्ना में मंदिर ट्रस्ट की करोड़ों की संपत्ति की बिक्री रद्द
dhar news hindi
मौत का साया बनकर गांव में खुलेआम घूम रहा था तेंदुआ, 2 दिन बाद हुआ रेसक्यू
Indore News Hindi
दूल्हे के गेटअप में शिकायत लेकर पहुंचा था कलेक्टर ऑफिस, खुद पर ही उल्टा पर गया दांव
Chhindwara News
अचानक कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगी महिला, लोगों को काटने के लिए दौड़ी, हालत गंभीर
Mohan Yadav
किसानों की जमीन लेने पर मिलेंगे 4 गुना दाम, CM मोहन यादव ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला
CA Mohan Yadav
किसानों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बना रही मध्य प्रदेश सरकार: CM मोहन यादव
indore news
इंदौर में ट्रैक पर फंसी कार, सामने से आ गई ट्रेन, फिर जो हुआ...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एमपा में भीषण लू का प्रकोप, पढ़ें बड़ी खबरें
Shivpuri News
शादी का न्योता देने के बहाने घर में घुसे बदमाश, महिला को मारी गोली, मचा हड़कंप