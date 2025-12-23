MP में आज SIR ड्राफ्ट का प्रकाशन: कट सकते हैं 37 लाख वोटर्स के नाम, कलेक्टर देंगे जानकारी

Advertisement
SIR Draft Publication Today: मध्य प्रदेश में वोटर्स की एसआईआर यानि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत आज SIR ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा, जिसके तहत माना जा रहा है कि एमपी में 37 लाख वोटर्स के नाम कट सकते हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 23, 2025, 08:03 AM IST
Madhya Pradesh SIR Survey: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानि SIR की कार्यवाही मध्य प्रदेश में पूरी हो चुकी है. एमपी में करीब 37 लाख वोटर्स के नाम इसमें कट जाएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके पहले मतदाताओं को एक नोटिस दिया जाएगा, जिसमें एक मौका और उन्हें दिया जाएगा. इसके लिए एमपी में आज SIR ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा, जिसकी जानकारी सभी जिलों के कलेक्टर की तरफ दी जाएगी. वहीं राजधानी भोपाल में एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इसकी जानकारी राजनीतिक दलों को देंगे. जिसमें एसआईआर की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. 

मध्य प्रदेश में SIR पूरा 

बता दें कि मध्य प्रदेश में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इस काम में दिन रात तेजी से काम किया गया है. ऐसे में अब इसकी प्रारूप सूची को 23 दिसंबर के दिन एमपी में प्रकाशित किया जा रहा है. हालांकि एमपी में एसआईआर की प्रक्रिया को दो बार बढ़ाना भी पड़ा है, सात-सात दिन के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से इसकी अवधि बढ़ा दी गई थी. पहले यह काम 4 दिसंबर तक पूरा होना था, लेकिन बाद में 14 दिन एक्स्ट्रा लगे हैं. वहीं आज इसका प्रकाशन किया जाएगा, हालांकि मतदाताओं को एक मौका दिया जाएगा. इसकी भी पूरी प्रक्रिया बताई गई है. 

ये भी पढ़ेंः विधानसभा में जुटेंगे MP के सभी विधायक, दिल्ली से आएगी टीम, मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग

चुनाव आयोग देगा नोटिस 

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में से कटने वाला है, उनके लिए यह मौका होगा. इन सभी से चुनाव आयोग ने उनके सभी दस्तावेज मांगे हैं, अगर उनके दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो फिर उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ा रहेगा, लेकिन अगर उनके कागजात सही नहीं पाए जाते हैं तो फिर उनका नाम मतदाता सूची में से काट दिया जाएगा. इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं को नोटिस भी दिया जाएगा. 15 जनवरी नाम जुड़ने के लिए यह आवेदन देना होगा. यानि उन्हें अपने कागजात अब चुनाव आयोग के देने होंगे. 

एमपी में एसआईआर की बड़ी बातें 

  • 5 करोड़ 56 लाख गणना पत्रक एसआईआर शुरू होने से पहले मिले थे, जिसका प्रतिशत 96.93 था. 
  • मध्य प्रदेश में एसआईआर शुरू होने से पहले 5 करोड़ 74 लाख वोटर्स थे. 
  • एमपी में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 65014 थी. 
  • एमपी की 230 विधानसभा सीटों में ईआरओ की संख्या भी 230 थी. 
  • वहीं 230 विधानसभा सीटों में एईआरओ की संख्या 532 थी. 
  • इसी तरह बूथ लेवल पर एजेंट की संख्या 1 लाख 34 हजार थी. 

एसआईआर होने के बाद 

  • मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद 17.58 लाख  से ज्यादा वोटर्स एबसेंट, शिफ्टेड और डेड मिले हैं. 
  • मध्य प्रदेश में जिन मतदातों की मौत हो चुकी हैं, उनकी संख्या 8 लाख से ज्यादा थी. 
  • जबकि एबसेंट वोटर्स की संख्या मध्य प्रदेश में 8.50 लाख थी. 
  • 2 लाख ऐसे वोटर्स मिले थे, जो एक से ज्यादा स्थानों पर अपना नाम रजिस्टर्ड करवाए हुए थे. 
  • कुल 37 लाख मतदाताओं का नाम कटेगा.

ये भी पढ़ेंः मध्य प्रदेश में पड़ रही कश्मीर जैसी ठंड, कोहरे और शीतलहर लोग परेशान, पचमढ़ी सबसे ठंडा 

