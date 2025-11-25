SIR फॉर्म भरते समय भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने; मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी चेतावनी

SIR Online Form: एसआईआर को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जरूरी जानकारी दी है, उन्होंने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री है, इसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है.
Trending Photos
SIR Survey Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में एसआईआर सर्वे किया जा रहा है, जिसको लेकर एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से जरूरी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि एसआईआर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कभी भी ओटीपी या निजी जानकारी किसी और के साथ शेयर न करें, क्योंकि ऑनलाइन एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री है, इसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि इस तरह से किसी से भी धोखाधड़ी भी हो सकती है, ऐसे में ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किसी तरह की जानकारी सांझा नहीं करना है.
फ्रॉड से रहिए सावधान
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह के फ्रॉड से सावधान रहिए. क्योंकि हाल ही में साइबर ठगों की तरफ से मतदाताओं से ओटीपी और निजी जानकारी मांगकर ठगी करने की शिकायतों के बाद मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने नागरिकों के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर-2026 प्रक्रिया के दौरान गणना पत्रक भरने के लिए बीएलओ या किसी भी अधिकारी द्वारा कभी भी ओटीपी नहीं मांगा जाता यह पूरी प्रक्रिया निशुल्क है और मतदाताओं को किसी भी प्रकार का शुल्क, प्रोसेसिंग चार्ज या भुगतान नहीं करना पड़ता, ऐसे में यदि कोई व्यक्ति फोन मैसेज या किसी अन्य माध्यम से ओटीपी या आधार जैसी जानकारी मांगता है तो यह साइबर ठगी का मामला हो सकता है.
सही जानकारी लीजिए
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाता साल 2003 की मतदाता सूची में अपनी, माता-पिता या दादा-दादी की जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के बीएलओ या निकटतम हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं, इसके अलावा voters.eci.gov.in या फिर ceoelection.mp.gov.in के जरिए ऑनलाइन भी जानकारी ले सकते हैं. उन्होंने अपील की कि एसआईआर पत्रक केवल अधिकृत सरकारी वेबसाइट पर ही भरें और किसी अनजान लिंक या थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी न दें.
ये भी पढे़ंः MP के किसानों को जरूरी खबर: गेहूं खरीदी पर नया अपडेट, तय हुई MSP की राशि
इन बातों का रखिए ध्यान
ये भी पढ़ेंः मध्य प्रदेश में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? क्या आप जानते हैं इसका जवाब
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!