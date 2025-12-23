मध्यप्रदेश में वोटर लिस्ट से कटे 42.74 लाख नाम, 8.40 लाख मतदाताओं की मैपिंग नहीं

MP News-मध्यप्रदेश की मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी हो चुका है. प्रदेश की मतदाता सूची से 42.74 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं, जिसमें 19.19 लाख पुरुष और 23.64 लाख महिलाएं शामिल हैं. इसके अलावा 8.40 लाख ऐसे हैं जिनका मिलान नहीं हो पाया है.
SIR Voter List Draft Released-चुनाव आयोग ने मंगलवार को मध्यप्रदेश की मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया है. यह जानकारी मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है. वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए लिंक के माध्यम से मतदाता अपनी जानकारी दर्ज कर सूची में अपना नाम देख सकते हैं.
42.74 लाख नाम हटे
जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की मतदाता सूची से कुल 42 लाख 74 हजार 160 नाम ऐसे हैं जो हटाए गए हैं. इनमें से 19.19 लाख पुरुष और 23.46 लाख महिला मतदाता शामिल हैं. वहीं 8.40 लाख नामों का सत्यापन नहीं हो पाया है, जिन्हें अभी मिलान की प्रक्रिया में रखा गया है.इस ड्राफ्ट लिस्ट को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन देखा जा सकता है. वहीं ऑफलाइन देखने के लिए अपने बूथ के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं.
5 करोड़ 74 लाख मतदाता थे पंजीकृत
मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि राज्य में कुल 5 करोड़ 74 लाख 6 हजार 143 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 5 करोड़ 31 लाख 31 हजार 983 मतदाताओं ने सत्यापन प्रपत्र जमा किए हैं. सत्यापन के बाद अपात्र पाए गए मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया 22 जनवरी 2026 तक चलेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी.
भोपाल से हटे 4 लाख से ज्यादा मतदाता
भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एसआईआर के तहत मतदाता सूची का मसौदा जारी किया और कहा कि एसआईआर से पहले भोपाल में 21,25,908 मतदाता थे और एसआईआर के बाद शहर में 16,87,033 मतदाता रह गए हैं.
SIR मतदाता सूची में कैसे चेक करें अपना नाम
