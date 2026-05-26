26 मई को भोपाल में बजेगा सायरन, दौड़ती एंबुलेंस से घबराएं नहीं, शहर में होगा आपदा प्रबंधन का मॉक ड्रिल

Bhopal News: आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मज़बूत करने और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए आज 26 मई को भोपाल में एक विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है. इस अभ्यास के दौरान शहर के अलग-अलग हिस्सों में जोरदार सायरन बजेंगे, और एम्बुलेंस, दमकल गाड़ियों और राहत वाहनों की आवाजाही बढ़ जाएगी. जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यह केवल एक पहले से तय प्रशिक्षण अभ्यास है. इसलिए वे इसे कोई वास्तविक आपदा न समझें, और न ही सोशल मीडिया पर कोई भी बिना पुष्टि वाली जानकारी या अफवाहें फैलाएं.

मॉकड्रिल के दौरान क्या होगा?

मॉकड्रिल के दौरान भोपाल के अलग-अलग हिस्सों में अचानक जोर से सायरन की आवाजें सुनाई दे सकती हैं. इसके अलावा सड़कों पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और दूसरे आपातकालीन वाहनों की आवाजाही भी बढ़ जाएगी. शहर के कुछ चुनिंदा जगहों पर खोज और बचाव अभियान तथा राहत कार्यों से जुड़े लाइव अभ्यास भी किए जाएंगे, जो देखने में बिल्कुल किसी असली आपदा जैसे लग सकते हैं.

यह भी पढ़ें: पुलिस का सायरन सुनते ही आई बियर, 'साहब' के लिए शुरू हुई स्पेशल सेवा, वीडियो वायरल होते ही SP ने किया निलंबित

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासन ने लोगों से की अपील

प्रशासन ने नागरिकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि यह केवल एक पहले से नियोजित अभ्यास है और इसका किसी भी वास्तविक आपदा या खतरे से कोई संबंध नहीं है. जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और किसी भी तरह की अफवाहें फैलाने या भ्रम पैदा करने से बचें, और सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि वाली जानकारी साझा न करें. इसके अलावा उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इस मॉक ड्रिल के दौरान प्रशासन द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश का पालन करें.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!