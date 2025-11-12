MP के इन 6 जिलों को दिल्ली में किया जाएगा सम्मानित, राष्ट्रपति से मिलेगा पुरस्कार

MP News: वर्षा जल संचयन यानि कैच द रेन का काम मध्य प्रदेश के 6 जिलों ने सबसे बेहतर तरीके से किया है, जिसके लिए अब इन जिलों को सम्मानित किया जाएगा. बताया जा रहा है कि 18 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु दिल्ली में इन जिलों को सम्मानित करेंगी. जल संचयन में जन भागीदारी के माध्यम से यह काम हुआ है, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से इन जिलों का चयन किया गया, मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों को इस सर्वे में रखा गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के यह 6 जिले टॉप में शामिल हुए हैं, ऐसे में अब इनका सम्मान किया जाएगा.

मध्य प्रदेश के 6 जिले

मध्य प्रदेश के 6 जिले गुना, बैतूल, धार, देवास, सिवनी और खरगोन को जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्यों के लिए चुना गया है, इन जिलों को 18 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों पुरस्कार और सम्मान किया जाएगा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत देशभर में जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले जिलों, संस्थानों और व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए पहले पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें एमपी के यह जिले भी शामिल हैं. नगर निगमों से इतर टॉप 50 नगरीय निकायों की श्रेणी में मध्य प्रदेश के गुना जिले का चयन किया है, गुना ने बारिश के जल संचयन से जुड़ी 2227 परियोजनाएं पूरी की हैं, जिसके लिए जिले को 40 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा.

रैंकिंग में गुना ने दूसरा, बैतूल ने तीसरा, धार ने पांचवां, देवास ने नवां, सिवनी ने दसवां और खरगोन ने तेरहवां स्थान प्राप्त किया है, ऐसे में इन सभी जिलों को 25-25 लाख रुपये की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा.

'कैच द रेन' अभियान के तहत देश के सभी राज्यों को पांच क्षेत्रों में विभाजित कर कम से कम 10,000 जल भंडारण संरचनाएं तैयार करने का लक्ष्य दिया गया था, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए यह लक्ष्य 3,000 संरचनाएं, जबकि नगर निगमों के लिए 10,000 संरचनाएं रखा गया है. इनमें भवनों की छतों पर वर्षा जल संचयन के साथ-साथ झीलों, तालाबों और बावड़ियों का जीर्णोद्धार भी शामिल है.

