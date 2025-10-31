खुशखबरी: भोपाल से दिल्ली की हवाई यात्रा पहले से सस्ती, फ्लाइटों की बढ़ी संख्या

Delhi to Bhopal Daily Flights: भोपाल से दिल्ली की हवाई यात्रा अब आसान और सस्ती हो रही है. क्योंकि पिछले पांच सालों में उड़ानों की संख्या दोगुनी हो गई है, जिससे अब आसानी से टिकट मिल जाता है. हालांकि त्योहारी सीजन में किराया जरूर बढ़ जाता है, लेकिन आम दिनों में अब किराया सामान्य और आसान रहता है. राजधानी भोपाल से दिल्ली की हवाई यात्रा अब यात्रियों के लिए पहले से कहीं अधिक किफायती हो गई है, क्योंकि यह रूट भी पहले के मुकाबले अब ज्यादा क्लीयर हो गया है. भोपाल एयरपोर्ट से अब दिल्ली के लिए पर्याप्त फ्लाइट्स हैं.

भोपाल दिल्ली के बीच फ्लाइट्स

राजधानी भोपाल से दिल्ली की हवाई यात्रा अब यात्रियों के लिए पहले से कहीं अधिक किफायती हो गई है, क्योंकि 2020 तक भोपाल से दिल्ली के बीच केवल तीन ही फ्लाइट हर दिन चलती थी, लेकिन अब इनकी संख्या 6 हो गई है, अब दिल्ली से भोपाल आना भी आसान हो गया है. उड़ानों की बढ़ी संख्या का असर किरायों पर साफ दिख रहा है, 2020 के हिसाब से उस समय तत्काल टिकट 22 हजार रुपए तक पहुंच जाता था, जबकि अब यही किराया घटकर करीब 15 हजार रुपए तक रह गया है. जबकि पहले से टिकट बुक करने पर यह आसान हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP का वो शहर जिसे मुगलों ने बनाया था अपनी पसंदीदा जगह, आज भी यहां दिखता है शाही ठाठ

किराया हुआ सस्ता

दिल्ली से भोपाल जाने वाली उड़ानों का औसत किराया भी घटा है, पहले जहां यात्रियों को औसतन 5500 रुपए तक खर्च करने पड़ते थे, अब यह किराया लगभग 4500 रुपए के आसपास स्थिर है. भोपाल एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, 2020 में दिल्ली के लिए रोजाना करीब 420 सीटें उपलब्ध थीं. फिलहाल यह संख्या बढ़कर 900 से अधिक हो चुकी है. सीटों की यह दोगुनी बढ़ोतरी यात्रियों के लिए राहत साबित हो रही है, क्योंकि बढ़ती उपलब्धता ने किरायों को नीचे ला दिया है. हालांकि दिवाली और छठ जैसे त्योहारी सीजन के कारण फिलहाल किरायों में कोई बड़ी गिरावट नहीं देखी जा रही है, एयरलाइंस ने फिलहाल किराए स्थिर रखे हैं, लेकिन नवंबर के पहले हफ्ते में 5 प्रतिशत तक की और कमी की संभावना जताई जा रही है.

वहीं पहले भोपाल से दिल्ली तक जाने के लिए फ्लाइट कम होने से ट्रेनों पर ज्यादा निर्भरता रहती थी, लेकिन अब फ्लाइट की संख्या बढ़ने से काम आसान हुआ है. यात्रियों को आसानी से टिकट भी मिलती हैं, जबकि पहले से टिकट बुक करने पर ज्यादा फायदा रहता है.

ये भी पढ़ेंः इंदौर में होने लगी ठंड, सुबह-रात को मौसम ठंडा, हल्की बारिश होगी​

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!