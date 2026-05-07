भोपाल से शुरू होगी 'सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा', CM मोहन दिखाएंगे हरी झंडी, क्या है उद्देश्य

Bhopal Somnath Swabhiman Yatra: एमपी में पहली बार 'सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा' की शुरू होने जा रही है. सीएम मोहन यादव गुरुवार को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. जहां प्रदेशभर से 11 श्रद्धालु शामिल हुए हैं जो इस यात्रा में रवाना होंगे. यह यात्रा का पहला जत्था होगा. जो भोपाल से रवाना होगा. यह गौरवशाली यात्रा संस्कृति विभाग की तरफ से निकाली जा रही है. जिसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत शुरू किया गया है. पहला जत्था भोपाल के रानी कमलपति रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1 से चलने वाला है.

क्यों निकाली जा रही यात्रा

सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा भारत की सांस्कृतिक चेतना, आस्था और राष्ट्रीय गौरव के सम्मान में निकाली जा रही है. जहां देशभर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व–2026 मनाया जा रहा है. दरअसल, 8 से 11 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर से किया गया था. जिसमें प्रदेश के लोग भी शामिल हुए थे. अब मध्य प्रदेश से भी इस यात्रा की शुरुआत हो रही है. मध्य प्रदेश में पहली बार इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें अलग-अलग अंचलों से 1100 श्रद्धालुओं को शामिल किया गया है. गुरुवार को पहली ट्रेन रवाना होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

भोपाल के अलावा उज्जैन रेलवे स्टेशन से भी यात्रियों को इस यात्रा में शामिल किया जाएगा. जहां सभी को लेकर ट्रेन सोमनातक तक जाएगी. यहां यात्रा के दौरान सभी को बाबा सोमनाथ के दर्शन कराएं जाएंगे. जबकि मंदिर का भी भ्रमण कराया जाएगा. इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों, दर्शन और आध्यात्मिक अनुष्ठानों पर भी भक्तों को ले जाया जाएगा. मोहन सरकार की तरफ से यह यात्रा आयोजित की जा रही है. जिसमें सभी भक्तों को मौका दिया जा रहा है. सीएम मोहन यादव सोमवार को रानी कमलापति स्टेशन से पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे.

ये भी पढे़ंः MP में गेहूं खरीदी पर कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, 747 KM लंबा नेशनल हाइवे होगा बंद

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!