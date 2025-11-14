Advertisement
पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था दामाद, ससुर ने दी समझाइश तो कर दी हत्या, हुआ फरार

Bhopal News-भोपाल के बजरिया में एसएएफ के रिटायर्ड हवलदार की इलाज के दौरान मौत हो गई. 10 नवंबर को उनपर दामाद ने चाकू से जानलेवा हमला किया था. आरोपी दामाद ससुराल अपनी पत्नी को लेने के लिए आया था, इसी दौरान रिटायर्ड हवलदार ने उसे बेटी के साथ मारपीट न करने की नसीहत दी थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 14, 2025, 03:58 PM IST
Bhopal Murder Case-मध्यप्रदेश के भोपाल के बजरिया इलाके में रहने वाले एसएएफ के रिटायर्ड हेड कॉन्स्टेबल नसीर हुसैन पर 10 नवंबरा को उनके दामाद परवेज खान ने चाकू से हमला कर दिया था. करीब 14 दिनों तक अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच जूझने के बाद गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात नसीर हुसैन ने दम तोड़ दिया. उनकी मौत के बाद पुलिस ने अब मामले में हत्या की धारा जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है. 

ससुराल पहुंचा था दामाद
जानकारी के अनुसार, आरोपी परवेज पिछले कुछ समय से अपनी पत्नी से मारपीट करता था. इससे परेशान होकर नसीर हुसैन अपनी बेटी को मायके ले आए थे. 10 नवंबर की रात परवेज पत्नी को वापस लेने ससुराल पहुंचा. इस दौरान नसीर ने उसे दोबारा बेटी के साथ मारपीट न करने की समझाइश दी. इसी बात से गुस्साए आरोपी ने ससुर के पेट में चाकू घोंप दिया. 

घटना के बाद हुई गिरफ्तारी
हमले के बाद आरोपी फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उस समय मामला हत्या के प्रयास में दर्ज किया गया था. अब बुजुर्ग की मौत के बाद इसे हत्या की धारा में परिवर्तित किया जा रहा है. 

14 दिन बाद हुई मौत
घटना के बाद नसीर हुसैन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 14 दिन तक चले उपचार के बाद उनकी मौत हो गई. अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और बाद में परिजनों को सौंप दिया. टीआई शिल्पा कौरव के अनुसार, मृतक की बेटी शादी के बाद से ही दामाद की मारपीट से परेशान थी और मायके में रह रही थी. पुलिस अब मामले की आगे जांच कर रही है. 

