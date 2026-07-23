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सोनम रघुवंशी को क्यों मिली थी जमानत और अब क्यों हुई रद्द? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को दो विकल्प दिए थे. पहला विकल्प यह कि सोनम के वकील कोर्ट में जिरह जारी रखें और कोर्ट केस में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जमानत पर फैसला ले. दूसरा विकल्प कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को दिया था कि वो सरेंडर कर दे और गवाहों के परीक्षण पूरे होने के बाद नए सिरे से जमानत की अर्जी लगाए.

Written ByArvind Singh
Published: Jul 23, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:59 PM IST
सोनम रघुवंशी को क्यों मिली थी जमानत और अब क्यों हुई रद्द? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा

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Arvind Singh

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अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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