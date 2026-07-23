/सोनम रघुवंशी को क्यों मिली थी जमानत और अब क्यों हुई रद्द? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा

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मेघालय में हनीमून के दौरान पति राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी को वापस जेल जाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने सोनम को तीन हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है. हालांकि, कोर्ट ने छूट दी कि अगर इस मामले में 6 महीने तक निचली अदालत में मुकदमा पूरा नहीं होता है तो सोनम नए सिरे से जमानत की अर्जी लगा सकती है.
सोनम को क्यों मिली थी जमानत
सोनम रघुवंशी को इस मामले में जमानत केस की मेरिट के आधार पर नहीं, बल्कि पुलिस की तकनीकी खामी के आधार पर मिली थी. दरअसल, पुलिस ने अरेस्ट मेमो में बीएनएस की धारा 103(1) के बजाए 403(1) लिख दी थी. बीएनएस की धारा 103(1) मर्डर के मामलों में लगती है, जबकि 403(1) अस्तित्व में ही नहीं है. सोनम ने अपनी जमानत अर्जी में इसी खामी को आधार बनाया था. सोनम का कहना था कि चूंकि उन्हें गिरफ्तारी के सही कारण नहीं बताए गए, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. निचली अदालत ने उसकी दलीलों को स्वीकार करते हुए जमानत दे दी थी. बाद में हाईकोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा था. मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
मेघालय सरकार की दलील
सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. उन्होंने दलील दी कि यह कहना गलत होगा कि सोनम रघुवंशी को गिरफ्तारी के आधार बताए ही नहीं गए थे. अरेस्ट मेमो में गिरफ्तारी की एक धारा टाइपिंग की वजह से गलत लिखे जाने के चलते उसे हत्या जैसे संगीन मामले में जमानत नहीं मिलनी चाहिए. तुषार मेहता ने यह भी कहा कि सोनम रघुवंशी ने पहले सोची समझी योजना के तहत पति के मर्डर को अंजाम दिया और बाद में सह आरोपियों के कहने पर सरेंडर कर दिया. तुषार मेहता ने कहा कि सोनम ने सरेंडर किया था. इसका मतलब साफ है कि उसे अच्छी तरह से पता था कि उस पर क्या आरोप है और किस गुनाह में पुलिस उसकी तलाश कर रही है.
सोनम को कोर्ट ने दिए थे दो विकल्प
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को दो विकल्प दिए थे. पहला विकल्प यह कि सोनम के वकील कोर्ट में जिरह जारी रखें और कोर्ट केस में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जमानत पर फैसला ले. दूसरा विकल्प कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को दिया था कि वो सरेंडर कर दे और गवाहों के परीक्षण पूरे होने के बाद नए सिरे से जमानत की अर्जी लगाए. आज जब इस मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई तो सोनम के वकील ने सरेंडर करने का विकल्प नहीं चुना. सोनम के कहा कि इस मामले में अभी तक सिर्फ चार गवाहों के बयान हुए हैं, जबकि कुल 94 गवाहों के बयान होने है.
सुप्रीम कोर्ट का रुख
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गिरफ्तारी के कारण बिल्कुल नहीं बताना और उन्हें ठीक से न बताना, दोनों अलग बातें हैं. इस केस में ऐसा नहीं है कि सोनम को गिरफ्तारी के कारण बताए ही नहीं गए. अगर कारण बिल्कुल नहीं बताए जाएं तो गिरफ्तारी पर सवाल उठ सकता है. लेकिन, अगर कारण बताए गए हों और उनमें कुछ कमी हो, तो यह देखना होगा कि उससे आरोपी को वास्तव में कोई नुकसान हुआ या नहीं.
'सोनम अभी ज़मानत की अधिकारी नहीं'
कोर्ट ने कहा कि इस केस में सोनम रघुवंशी ने पहले जो तीन जमानत अर्जी दाखिल की थी, उसमें कहीं पर भी इस दलील का सहारा नहीं लिया कि उसे गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए. यही नहीं, सोनम ने मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के कारण और संबंधित दस्तावेज मिलने की बात स्वीकार की थी. मजिस्ट्रेट ने भी रिकॉर्ड में लिखा था कि नियमों का पालन किया गया है. ऐसे ने इस आधार पर जमानत देने का निचली अदालत और हाई कोर्ट का फैसला गलत है. इस केस में जो तथ्य है, उसके आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती.
'आज की पीढ़ी नहीं झेल पाती तनाव'
सोनम को लेकर आदेश सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाज बदल रहा है, इसलिए ऐसी बातें होना स्वाभाविक है. आज की पीढ़ी हमसे अधिक जानकारी रखती है, लेकिन मानसिक दबाव झेलने की क्षमता कम हो गई है. वे अधिक संवेदनशील हैं. संयुक्त परिवार में बच्चे चाचा, चाची, दादा-दादी, नाना-नानी जैसे परिवार के अन्य सदस्यों से बहुत कुछ सीखते हैं, उनसे भावनात्मक संबल मिलता था, पर आज एकल परिवार में लोग छोटी-छोटी बातों पर परेशान हो जाते है. वो अधीर होकर हर समस्या का तुंरत समाधान चाहते है.