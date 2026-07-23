/सोनम रघुवंशी को क्यों मिली थी जमानत और अब क्यों हुई रद्द? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. उन्होंने दलील दी कि यह कहना गलत होगा कि सोनम रघुवंशी को गिरफ्तारी के आधार बताए ही नहीं गए थे. अरेस्ट मेमो में गिरफ्तारी की एक धारा टाइपिंग की वजह से गलत लिखे जाने के चलते उसे हत्या जैसे संगीन मामले में जमानत नहीं मिलनी चाहिए. तुषार मेहता ने यह भी कहा कि सोनम रघुवंशी ने पहले सोची समझी योजना के तहत पति के मर्डर को अंजाम दिया और बाद में सह आरोपियों के कहने पर सरेंडर कर दिया. तुषार मेहता ने कहा कि सोनम ने सरेंडर किया था. इसका मतलब साफ है कि उसे अच्छी तरह से पता था कि उस पर क्या आरोप है और किस गुनाह में पुलिस उसकी तलाश कर रही है.