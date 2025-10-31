Advertisement
भोपाल

‘बाल विवाह मुक्त एमपी’ की ओर बड़ा कदम! देव उठनी पर प्रदेशभर में जागरूकता अभियान शुरू

Child Marriage Prevention in MP: देव उठनी एकादशी के मौके पर मध्यप्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए बड़ा अभियान शुरू हुआ है. मंत्री निर्मला भूरिया के निर्देश पर हर जिले में निगरानी दल, कंट्रोल रूम और उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं. सरकार चाहती है कि कोई भी बच्ची कम उम्र में विवाह के बोझ तले अपने सपने न गंवाए.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 31, 2025, 08:24 AM IST
‘बाल विवाह मुक्त एमपी’ की ओर बड़ा कदम!
MP Bal Vivah Mukt Mission: मध्यप्रदेश में देव उठनी एकादशी के मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल विवाह रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है. विभाग की मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया के निर्देश पर यह पहल शुरू की गई है, ताकि प्रदेश को “बाल विवाह मुक्त मध्यप्रदेश” बनाया जा सके. इस अभियान के तहत सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जागरूकता, निगरानी और त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष टीमें गठित करें.

मंत्री निर्मला भूरिया ने अपने संदेश में कहा कि बाल विवाह एक कुप्रथा है, जो न केवल बच्चियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर असर डालती है, बल्कि उनके भविष्य को भी अंधकारमय बना देती है. उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए सरकार, समाज और परिवार सभी को मिलकर प्रयास करना होगा. “हमारा लक्ष्य है कि कोई भी बालिका अपने बचपन या सपनों से वंचित न हो,” उन्होंने कहा.

उड़न दस्ते भी तैनात किए गए हैं
देव उठनी एकादशी के बाद शादियों का सीजन शुरू होता है, ऐसे में बाल विवाह की घटनाएं बढ़ने की आशंका रहती है. इसी को देखते हुए राज्यभर में चौकसी बढ़ाई गई है. हर ग्राम और वार्ड में निगरानी दल बनाए जा रहे हैं जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहुएं, शिक्षक, स्वसहायता समूह और पंचायत प्रतिनिधि शामिल हैं. ये दल बाल विवाह की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को देंगे. सभी जिलों में 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम और उड़न दस्ते भी तैनात किए गए हैं.

बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य
विभाग द्वारा गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि कम उम्र में विवाह करने से बच्चियों की शिक्षा रुक जाती है और मातृ-शिशु मृत्यु दर बढ़ती है. सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) और 181 (महिला हेल्पलाइन) के साथ-साथ बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल (stopchildmarriage.wcd.gov.in) की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई है. केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2030 तक देश को पूरी तरह बाल विवाह मुक्त बनाया जाए.

