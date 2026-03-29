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MP में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 6 हजार अतिथि शिक्षकों पर लटकी तलवार, हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ स्पेशल एजुकेटर भी हटाए गए

Madhya Pradesh Education News: मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, यहां हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत स्पेशल एजुकेटर को पद से बटा दिया गया है. साथ ही राज्य में करीब 6000 कंप्यूटर प्रशिक्षकों के रूप में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त होने की संभावना जताई जा रही है. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 29, 2026, 03:41 PM IST
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MP में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 6 हजार अतिथि शिक्षकों पर लटकी तलवार, हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ स्पेशल एजुकेटर भी हटाए गए

Madhya Pradesh Education News: मध्यप्रदेश में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है. हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत स्पेशल एजुकेटर को पद से बटा दिया गया है. यह शिक्षक अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त थे. प्रदेश में बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर कार्यरत हैं, जो स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे. इसके साथ ही मध्यप्रदेश में कंप्यूटर प्रशिक्षकों के लगभग 6,000 पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं. 

मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि शिक्षा अभियान के आगामी अनुमोदन के संबंध में भारत सरकार से कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं. इन परिस्थितियों में, अतिथि विशेष शिक्षकों की सेवाओं का उपयोग केवल 31 मार्च तक ही किया जाएगा. स्पेशल एजुकेटर्स की सेवाओं को 30 अप्रैल 2026 तक जारी रखने की अनुमति देने वाला आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है. इस आदेश में आगे यह भी कहा गया है कि यदि 31 मार्च के बाद किसी स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति की जाती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान के प्रिंसिपल और जिला शिक्षा अधिकारी की होगी.

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वहीं इसके साथ ही मध्य प्रदेश की डिजिटल शिक्षा प्रणाली पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है. कंप्यूटर प्रशिक्षकों के लगभग 6,000 पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं. विशेष रूप से समग्र शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया है. इस पत्र में पिछले उस आदेश को रद्द करने का उल्लेख है, जिसके तहत कंप्यूटर प्रशिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी. इसके बजाय पत्र में निर्देश दिया गया है कि उनकी सेवाओं का उपयोग केवल 31 मार्च तक ही किया जाए.

नए एकेडमिक सेशन में बंद हो सकते है ITC लैब 
बता दें कि, राज्य के हर जिले में लगभग 100 कंप्यूटर लैब हैं. कंप्यूटर इंस्ट्रक्टरों को हटाए जाने के बाद, एक बड़ा सवाल यह उठता है कि अब हायर सेकेंडरी स्कूलों में कंप्यूटर और दूसरे तकनीकी उपकरणों की देखरेख कौन करेगा? मध्य प्रदेश में, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टरों के लगभग 6,000 पदों पर ऐसे लोगों को रखा गया था जो गेस्ट टीचर के तौर पर काम कर रहे थे. नतीजतन नए एकेडमिक सेशन से ITC लैब बंद हो सकती हैं.

ये भी पढ़े: CM ने दिया बड़ा तोहफा, इंदौर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्धाटन, यात्रियों को मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं

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