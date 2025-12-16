Advertisement
भोपाल

MP के रेल यात्रियों को खुशखबरी: भोपाल-इटारसी में रुकेगी यह स्पेशल ट्रेन, ये रहा ट्रेन का पूरा समय

Bhopal Special Train: मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मचिमिपटनम-अजमेर के बीच रेलवे ने एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जिसका स्टॉपेज एमपी के भोपाल और इटारसी में होगा. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 16, 2025, 06:57 PM IST
एमपी में चलेगी स्पेशल ट्रेन
एमपी में चलेगी स्पेशल ट्रेन

Itarsi Special Train: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लगातार स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन कर रहा है. मचिमिपटनम से अजमेर के बीच भी एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है. खास बात यह है कि यह ट्रेन एमपी के भोपाल रेलवे स्टेशन और इटारसी रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी, ऐसे में यहां से भी आने जाने वाले यात्रियों को ट्रेन का लाभ मिलेगा. यह स्पेशल ट्रेन यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है. जिसके लिए भोपाल रेल मंडल की तरफ से भी तैयारियां पूरी हो गई हैं. 

एमपी के यात्रियों को फायदा

मचिमिपटनम-अजमेर के बीच चलने वाली ट्रेन का फायदा एमपी के यात्रियों को मिलेगा. ऐसे में भोपाल और इटारसी के आसपास के लोगों को भी इस ट्रेन से सफर का फायदा मिल सकता है. क्योंकि यह ट्रेन भोपाल रेल मंडल के इटारसी जंक्शन और भोपाल जंक्शन पर भी स्टॉपेज लेने वाली है. 

ये भी पढ़ेंः 126 साल पुराना रेलवे स्टेशन, 2 ट्रैक और 2 ही प्लेटफॉर्म; अब इस काम के लिए राष्ट्रपति ने दिया अवॉर्ड

ये रहा ट्रेन का सयम 

मचिमिपटनम-अजमेर स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 07274 है, जो 21 दिसंबर 2025 सुबह 10 बजे मचिमिपटनम से चलेगी और अगले दिन रात को 11 बजे पहले इटारसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी और फिर वहां से चलकर रात 12 बजकर 55 मिनट पर भोपाल आएंगी. इसके बाद ट्रेन आगे बढ़ेगी और अगले दिन दोपहर में 3 बजकर 30 मिनट पर अजमेर पहुंचेगी. वहीं वापसी की बात की जाए तो गाड़ी संख्या 07275 अजमेर-मचिमिपटनम स्पेशल ट्रेन 28 दिसंबर को अजमेर से सुबह 8 बजकर 25 मिनट पर चलेगी और रात में 9 बजकर 10 मिनट पर भोपाल आएगी, फिर यहां से चलकर यह ट्रेन 11 बजकर 30 मिनट पर इटारसी पहुंचेगी.

आईआरसीटीसी पर चेक करें स्टेट्स 

भारतीय रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वह ट्रेन की समय-सारणी लगातार चेक करते रहे. क्योंकि ट्रेन की समय में बदलाव भी हो सकता है. लगातार कोहरे की वजह से ट्रेनें लगातार लेट हो रही है. ऐसे में 139 पर भी यात्री जानकारी ले सकते हैं. क्योंकि रेलवे की तरफ से लगातार ट्रेनों के स्टेट्स अपडेट किए जा रहे हैं. 

ट्रेनें हो रही लेट 

उत्तर भारत में तेज सर्दी का दौर जारी है, जिसके चलते यहां ठंड का असर बढ़ गया है. ऐसे में बढ़ती ठंड का असर रेलवे पर भी पड़ा है. जिसके चलते फिलहाल दिल्ली रूट पर कई ट्रेनें लगातार लेट हो रही है. ऐसे में रेलवे ने यात्रियों से अपील की है वह लगातार अपना स्टेट्स चेक करते रहे. 

ये भी पढ़ेंः Gold Silver Price Today: सोने 840 तो चांदी 2000 तक सस्ती, जानिए 16 दिसंबर के दाम

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

