नए साल से पहले MP को बड़ा तोहफा, 6 स्पेशल ट्रेनें शुरू, जानें रूट और ठहराव

Prayagraj special train: रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है. प्रयागराज यात्रा की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए नए साल से पहले यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है. पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल से होकर पुणे, मुबंई और प्रयागराज के बीच कुछ 6 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इन सेवाओं में तीन एकतरफा (One-Way Special Trains) स्पेशल ट्रेनें और तीन साप्ताहित सुपरफास्ट ट्रिप शामिल हैं.

इन ट्रेनों की सुविधा सा सीधा लाभ भोपाल, इटारसी, नर्मदापुरम और बीना के यात्रियों को मिलेगा. जिससे त्योहार और धार्मिक यात्राओं के दौरान सफर अधिक सुगम हो सकेगा. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और भीड़ का दबाव कम होग.

26 दिसंबर को अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलेगी

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेन संख्या 01007 का संचाल 26 दिसंबर को किया जाएगा. यह ट्रेन सुबह 11:30 बजे मुबंई सीएसएमटी से रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2 बजे प्रयागराज पहुंचेगी. मार्ग में यह इटारसी, भोपाल और बीना सहित प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी. ट्रेन में केवल जनरल सेकेंड क्लास के कोच रहेंगे. जिससे सामान्य यात्रियों को सुविधा मिलेगी.

27 और 31 दिसंबर को पुणे-प्रयागराज के लिए विशेष ट्रेन सेवा

रेलवे द्वारा ट्रेन संख्या 01411 (27 दिसंबर) और 01499 (31 दिसंबर ) का संचालन भी किया जा रहा है. ये दोनों ट्रेनें रात 7:55 बजे पुणे से चलकर तीसरे दिन रात 2:10 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी. ये ट्रेनें भी इटारसी, भोपाल और बीना से होकर होकर गुजरेंगी. इन ट्रेनों में स्लीपर और जनरल श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे.

रानी कमलापति-पुणे के बीच तीन साप्ताहित सुपरफास्ट ट्रिप

भोपाल और पुणे के यात्रियों के लिए रेलवे ने 27 दिसंबर से 10 जनवरी तक हर शनिवार ट्रेन संख्या 02156 रानी कमलापति-हडपसर (पुणे) चलाने का निर्णय लिया है. यह ट्रेन सुबह 8:40 बजे रानी कमलापति से प्रस्थान कर अगले दिन रात 12:10 बजे पुणे पहुंचेगी और नर्मजापुरम व इटारसी में ठहरेगी. वापसी में हर रविवार ट्रेन संख्या 02155 हडपसर-रानी कमलापति सुबह 7:50 बजे पुणे से चलकर रात 11:40 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी.

ये भी पढ़ें: MP में और बढ़गी ठंड... रातें होंगी सर्द, कोहरे की चपेट में कई जिले; जानें आज कैसा रहेगा मौसम

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!