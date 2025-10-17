3 बार पलटी तेज रफ्तार कार, 11वीं के छात्र की मौत...दोस्त के पैर में घुसा टीन, 5 लोग हुए घायल

Road Accident in Bhopal-मध्यप्रदेश के भोपाल में भीषण सड़क हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर तीन बार पलटी खा गई और सड़की की दूसरी तरफ जाने के बाद अन्य कार से टकरा गई. इस भीषण हादसे में एक 11वीं के छात्र की मौत हो गई, जबकि उसके 5 अन्य दोस्त घायल हो गए. एक घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है. वहीं जिस कार से यह कार टकराई उसमें सवार बुजुर्ग भी घायल है.

चाय नाश्ता करने गए थे कार सवार

पुलिस के अनुसार, मृतक आदित्यवीर चौधरी उर्फ आदि दानिश कुंज कोलार का रहने वाला था. वह प्राइवेट स्कूल से 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था. वह हर दिन सुबह 4 से 6 बजे बैडमिंटन खेलने जाया करता था. शुक्रवार की सुबह बैडमिंटन खेलने के बाद आदि अपने दोस्त निर्माण जाट, अब्दुल्ला, श्रीयांश, युवराज और विश्वरोद के साथ कार में सवार होकर चाय नाश्ता करने के लिए गया था.

कुत्ते को बचाने के दौरान हुआ हादसा

चाय नाश्ता करने के बाद सभी वापस लौट रहे थे, इसी दौरान डीमार्ट के पास कार हादसे का शिकार हो गई. घटना के समय कार तेज रफ्तार में थी. फिलहाल यह साफ नहीं हुआ कि हादसा कैसे हुआ, लेकिन मौके पर मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि अचानक कुत्ता सामने आने के बाद उसे बचाने के प्रयास में हादसा हुआ. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.

एकलौता बेटा था आदि

मृतक आदि परिवार का इकलौटा बेटा था. आदि का परिवार मूल रूप से जबलपुर का कहने वाला है, गुरुवार को पिता मुंबई से भोपाल आए हैं. यहां से परिवार दीपावली मनाने जबलपुर जाने वाला था. आज ही परिवार जबलपुर के लिए निकलने वाला था. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद दोपहर में शव परिजनों को सौंप दिया है. परिवार में परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल है.

