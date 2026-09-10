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MP में अब 'स्टार गेजिंग' से चमकेगी किस्मत: 6 जिलों के गांव बनेंगे 'एस्ट्रो विलेज', युवाओं को मिलेगा रोजगार

मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा जनजातीय पर्यटन परियोजना के अंतर्गत ‘एस्ट्रो विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट’ का क्रियान्वयन मई 2026 से प्रारंभ कर दिया गया है. इस अभिनव पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में एस्ट्रो-टूरिज्म (खगोलीय पर्यटन) को बढ़ावा देना तथा प्राकृतिक रूप से अंधकारमय क्षेत्रों को पर्यटन के नए आकर्षण के रूप में पहचान दिलाना है.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 10, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:56 PM IST
MP में अब 'स्टार गेजिंग' से चमकेगी किस्मत: 6 जिलों के गांव बनेंगे 'एस्ट्रो विलेज', युवाओं को मिलेगा रोजगार

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