MP में अब 'स्टार गेजिंग' से चमकेगी किस्मत: 6 जिलों के गांव बनेंगे 'एस्ट्रो विलेज', युवाओं को मिलेगा रोजगार

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मध्य प्रदेश में अब रात का अंधेरा भी पर्यटन के नए सूरज उगाएगा. प्रदेश सरकार ने दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की नई राहें खोलने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है. प्रदेश के 6 जिलों के चयनित गांवों को 'एस्ट्रो विलेज' के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां शहर के प्रदूषण और चकाचौंध से दूर पर्यटक खुले आसमान के नीचे तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं की अलौकिक दुनिया को करीब से देख सकेंगे.
मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा मई 2026 से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत धार, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम, दमोह और उमरिया जिलों के एक-एक गांव का चयन किया गया है. इन गांवों में न केवल टेलिस्कोप, दूरबीन और एस्ट्रो-फोटोग्राफी जैसी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, बल्कि local ग्रामीण युवाओं को 90 दिनों की स्पेशल ट्रेनिंग देकर 'एस्ट्रो गाइड' भी बनाया जा रहा है. इस पहल से एक तरफ जहां राज्य को देश के प्रमुख एस्ट्रो-टूरिज्म हब के रूप में पहचान मिलेगी, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी एक नई उड़ान मिलेगी.
जल्द ही उठा सकेंगे एस्ट्रो विलेज पर्यटन का आनंद
मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक डॉ. इलैयाराजा टी. ने कहा कि मध्यप्रदेश का एस्ट्रो विलेज पर्यटन, विज्ञान और प्रकृति का अनूठा संगम है, जहाँ पर्यटक प्रकाश प्रदूषण से दूर स्वच्छ रात्रि आकाश में तारों, ग्रहों और आकाशगंगा का अद्भुत ओवलेकन एवं अनुभव प्राप्त कर सकते हैं. यह पहल एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय समुदायों के लिए नए पर्यटन एवं रोजगार के अवसर भी सृजित कर रही है. एस्ट्रो विलेज के तहत प्रदेश के 6 गांव जिनमें धार जिले का ज्ञानपुरा गांव, छिंदवाड़ा जिले का धुसावानी गांव, बैतूल जिले का बांचा गांव, नर्मदापुरम जिले का ढ़ाबा गांव, दमोह जिले का रिछकुड़ी गांव, उमरिया जिले का रंछा गांव को लेकर कार्य शुरू किया जा चुका है.
आधुनिक उपकरणों और अधोसंरचना का होगा विकास
चयनित ग्रामों में पर्यटकों को तारों, ग्रहों एवं अन्य खगोलीय पिंडों के सुरक्षित, स्पष्ट एवं उत्कृष्ट अवलोकन का अनुभव कराने के लिए आधुनिक आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. वैज्ञानिक उपकरण के साथ गांवों में आधुनिक टेलिस्कोप, दूरबीन और एस्ट्रो-फोटोग्राफी कैमरे उपलब्ध कराए जाएंगे. पर्यटकों के लिए स्टार गेजिंग प्लेटफॉर्म, ऑब्जर्वेशन एरिया तथा खगोलीय घटनाओं को समझाने के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर (Interpretation Centre) का निर्माण किया जाएगा. पर्यटकों को लिए ये अनुभव यादगार रहेगा.
इस परियोजना का एक प्रमुख स्तंभ ग्रामीण समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. रात्रिकालीन आकाश, तारामंडलों और खगोलीय घटनाओं का ज्ञानवर्धक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से चयनित ग्रामों के स्थानीय युवाओं को 90 दिवसीय सघन प्रशिक्षण दिया जाएगा.प्रशिक्षण के बाद ये युवा कुशल 'एस्ट्रो गाइड' के रूप में तैयार होंगे, जिससे उनके लिए स्थानीय स्तर पर ही रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.इससे पर्यटन गतिविधियों में स्थानीय निवासियों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होगी.
भारत के अग्रणी एस्ट्रो-टूरिज्म गंतव्य के रूप में उभरेगा मध्य प्रदेश
एस्ट्रो विलेज परियोजना मध्यप्रदेश में स्टार गेजिंग एवं खगोलीय पर्यटन जैसी विशिष्ट (Niche Tourism) गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है. यह परियोजना न केवल देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को विश्वस्तरीय रात्रिकालीन पर्यटन का अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगी, बल्कि मध्यप्रदेश को भारत के प्रमुख एवं अग्रणी एस्ट्रो-टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.