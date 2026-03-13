MP के जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न को बड़ी सौगात, अब हर महीने मिलेंगे इतने हजार, जानें कितनी बढ़ी स्टाइपेंड

MP Junior Doctors Stipend Hike: मध्यप्रदेश के जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है. राज्य सरकार ने जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी का फैसला लिया है. स्टाइपेंड में कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये जानने के लिए पूरी खबर पढ़ें.
MP Junior Doctors Stipend Hike: मध्यप्रदेश के जूनियर डॉक्टरों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी का फैसला लिया है. इस निर्णय से मेडिकल कॉलजों में कार्यरत जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की गई है. उपभोरक्ता मूल्य सूचकांक 2.94 के आधार पर यह वृद्धि तय की गई है. 1 अप्रैल 2025 से संशोधित स्टाइपेंड लागू कर दिया गया है. इससे प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में काम कर रहे जूनियर डॉक्टरों को आर्थिक राहत मिलेगी.
बता दें कि स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर पिछले दिनों जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की थी. हड़ताल के बाद उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से जूनियर डॉक्टरों से मुलाकात की थी और स्टाइपेंड बढ़ाने का आश्वासन दिया था.
जूनियर डॉक्टरों का इतना बढ़ा स्टाइपेंड
जूनियर डॉक्टरों का बढ़ेगा मनोबल
इस फैसले से मध्यप्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे और सेवाएं दे रहे जूनियर डॉक्टरों को सीधा लाभ मिलेगा. स्टाइपेंड बढ़ने से इंटर्न, पीजी और अन्य जूनियर डॉक्टरों को आर्थिक राहत मिलेगी, जिससे वे अपनी पढ़ाई और अस्पतालों में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं पर और बेहतर तरीके से ध्यान दे सकेंगे.
