भोपाल में गणेश विसर्जन जुलूस पर विशेष समुदाय के लोगों ने किया पथराव, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन; तनाव का माहौल
भोपाल में गणेश विसर्जन जुलूस पर विशेष समुदाय के लोगों ने किया पथराव, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन; तनाव का माहौल

Bhopal News: राजधानी भोपाल में विसर्जन के लिए जा रही गणेश प्रतिमा के जुलूस पर विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव किया है. इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है. हिंदू संगठन आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 08, 2025, 11:16 PM IST
भोपाल में गणेश विसर्जन जुलूस पर विशेष समुदाय के लोगों ने किया पथराव, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन; तनाव का माहौल

Stones Pelted on Ganesh Visarjan Procession Bhopal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां गणेश प्रतिमा पर विशेष समुदाय के लोगों द्वारा पथराव किया गया है. इस घटना के बाद से हिंदू संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है. विभिन्न हिंदू संगठनों ने गौतम नगर थाने के सामने चक्काजाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, यह घटना सोमवार रात करीब 9:15 बजे गौतम नगर थाना क्षेत्र के आरिफ नगर की बताई जा रही है. जब गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए ले जा रहे जुलूस पर कुछ अज्ञात लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गईं. पथराव के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आरिफ नगर में गणेश प्रतिमा पर लगातार पत्थर फेंके गए. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है.

हिंदू संगठनों में आक्रोश 
घटना से आक्रोशित हिंदू समाज के लोग गौतम नगर थाने के बाहर जमा हो गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. यही नहीं प्रदर्शनकारियों ने  डीआईजी बंगले पर भी चक्काजाम किया गया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जुलूस को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की, जिसके कारण यह घटना हुई. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि धर्म के खिलाफ ऐसे कार्य जारी रहे, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी. इसी तरीके का आलम रहा तो क्रिया की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी. ऐसा ना हो कि कर्फ्यू तक की नौबत आ जाए

पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश
इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गई. ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके और माहौल ना बिगड़े. हालांकि,  हिंदू संगठनों का प्रदर्शन अभी भी जारी है. वहीं, पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.

भोपाल से अनिल नागर और दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट, जी मीडिया

ये भी पढ़ें- दुर्ग में झंडा विवाद, भाजयुमो अध्यक्ष ने आर्मी जवान के घर फहराया भगवा; दो पुलिसकर्मी लाइन अटैच

