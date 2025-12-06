Advertisement
न आंकड़ा...न मुआवजा, हर तीसरे दिन जा रही एक जान, आवारा मवेशी संकट पर सरकार को कांग्रेस ने घेरा

MP Stray Cattle Accident Report: मध्य प्रदेश में आवारा मवेशियों से सड़क हादसे और फसल नुकसान लगातार बढ़ रहे हैं. दो वर्षों में 94 मौतें और 133 घायल हुए, लेकिन सरकार के पास न तो सही आंकड़ा है, न ही कोई मुआवजे की व्यवस्था है. वहीं गौशालाएं भी पहले से दबाव में हैं.

आवारा मवेशी संकट पर सरकार को कांग्रेस ने घेरा
MP Crop Damage by Cattle: मध्य प्रदेश के हाईवे और शहरों की सड़कों पर आवारा मवेशियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. हालात इतने खराब हैं कि लगभग हर तीसरे दिन किसी न किसी की जान सड़क पर भटक रहे पशुओं के कारण चली जाती है. दो साल में 94 मौतें और 133 लोग घायल होना इस समस्या की गंभीर तस्वीर साफ दिखाते हैं.

बता दे कि विधानसभा में कांग्रेस विधायक अजय अर्जुन सिंह ने मुद्दा उठाया. इतना ही नहीं विधायक अर्जुन सिंह ने जिलेवार आंकड़े भी मांगे, कितनी दुर्घटनाएं हुईं हैं, कितने लोग घायल हुए और किसानों की फसलों का कितना नुकसान हुआ. इसके जवाब में पशुपालन एवं डेयरी मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल ने लिखित में कहा कि आवारा पशुओं के बारे में जिलेवार जानकारी उपलब्ध है, लेकिन यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि दुर्घटनाएं विशेष रूप से आवारा पशुओं के कारण हुई थीं, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में घरेलू और आवारा पशुओं के बीच अंतर नहीं किया गया है.

अब तक कितनी हुई मौतें ?
पशुपालन एवं डेयरी मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल दिए गए जवाब में बताया गया कि पिछले दो सालों में कुल 237 दुर्घटनाएं पुलिस ने दर्ज की हैं. इनमें से 94 लोगों की मौत हुई है. दिक्कत ये है कि आवारा पशुओं से किसानों की फसलों को कितना नुकसान हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड किसी विभाग के पास नहीं है. न ही ऐसे नुकसान पर मुआवजे का कोई सिस्टम है.

किसानों को ज्यादा परेशानी
ग्रामीण इलाकों में किसान इस समस्या से सबसे ज्यादा परेशान हैं. रात के समय खेतों में घुसकर मवेशी पूरी फसल चट कर जाते हैं, लेकिन सरकार अभी तक इस नुकसान को गंभीर संकट के रूप में नहीं देख रही. कई विधायकों ने मांग की है कि इसे सिर्फ अव्यवस्था नहीं, बल्कि खेती और जन-सुरक्षा की बड़ी चुनौती माना जाए.

आवारा मवेशी बड़ी समस्या
सरकार ने यह भी बताया कि गौशालाओं पर भी भारी दबाव है. मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के तहत चल रही पंजीकृत गौशालाओं में करीब 4.5 लाख मवेशी रखे गए हैं, जिनके रखरखाव के लिए राज्य ने 2025-26 में लगभग 296 करोड़ रुपये तय किए हैं. इसके बावजूद सड़क और खेतों में आवारा मवेशी बड़ी समस्या बने हुए हैं.

