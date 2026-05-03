रात के अंधेरे में चांद को रोशनी दे रही ये स्ट्रीट लाइट! भोपाल की सड़कों पर दिखा आठवां अजूबा, वीडियो वायरल

Bhopal news: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आठवें अजूबे की खोज कर ली गई है. जी हां, आपने सही सुना. आपको दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो पता ही होगा, इनमें से एक आगरा का ताज महल भी शामिल है. आगरा के ताज महल के बाद, भोपाल का एक अनोखा स्ट्रीट लाइट इस समय लाइमलाइट में है. इस स्ट्रीट लाइट को दुनिया के आठवें अजूबे में शामिल करने की बात की जा रही है. ये स्ट्रीट लाइट इतना अनोखा है कि इसकी रोशनी भोपाल के आम जनता को मिल ही नहीं रही है... हास्यपद तो ये है कि ये स्ट्रीट लाइट खुद चांद को रोशनी देता दिखाई दे रहा है! भोपाल के इस अतरंगी स्ट्रीट लाइट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

चांद को रोशनी देता स्ट्रीट लाइट

ये अजब-गजब मामला भोपाल से है. वायरल वीडियो में कुछ 3-4 लड़के इस यूनिक स्ट्रीट लाइट को दिखाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में भोपाल की सड़क पर एक स्ट्रीट लाइट लगा देखा जा सकता है जिसका मुंह सड़क की ओर नहीं बल्कि चांद की ओर था. अब आप खुद बताइए कि क्या आपने कभी चांद को रोशनी देते स्ट्रीट लाइट को देखा है. इस अतरंगी स्ट्रीट लाइट ने वहां मौजूद लड़कों तो क्या पूरे इंटरनेट को भी हंसने पर मजबूर कर दिया.

भोपाल नगरपालिका पर उठे सवाल

वीडियो में लड़कों को कहते सुना जा सकता है कि...वे शाम को वॉक करने आए थे हाईवे पर. यहां उन्हें 8वां अजूबा देखने को मिला. स्ट्रीट लाइट पर फोकस करते हुए उन्होंने कहा कि एक महान इंसान ने लाइट के मुंह को चांद की ओर रोशनी देते लगा दिया गया है. इस वीडियो के बाद से भोपाल नगरपालिका की खूब खिल्ली उड़ी है. कई लोगों ने तो नगरपालिका के खिलाफ लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

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कॉमेंट्स पढ़ आ जाएगी हंसी

वायरल हो रहे इस वीडियो को अबतक 9 मिलियन बार देखा गया है वहीं इस रील को कई लाखों लोगों ने शेयर भी किया है. इस वीडियो पर ऐसे-ऐसे कॉमेंट्स लिखे गए हैं जिसको पढ़कर आपकी हंसी छूट जाएगी. किसी ने लिखा कि... भोपाल इज नॉट फॉर एक्सपर्ट, जब चांद सबको रोशनी देगा तो चांद को रोशनी कौन देगा, अरे वो एलियन को रोशनी दे रहा है, अरे वो उड़ती पक्षियों को रोशनी दे रहा है, सारे अजूबे भोपाल में होते हैं...जैसे कॉमेंट्स देखने को मिले हैं.

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