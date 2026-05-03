Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3203034
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

रात के अंधेरे में चांद को रोशनी दे रही ये स्ट्रीट लाइट! भोपाल की सड़कों पर दिखा आठवां अजूबा, वीडियो वायरल

mp news: भोपाल में आठवें अजूबे की खोज कर ली गई है. एक अनोखा स्ट्रीट लाइट इस समय लाइमलाइट में है. इस स्ट्रीट लाइट को दुनिया के आठवें अजूबे में शामिल करने की बात की जा रही है. ये स्ट्रीट लाइट इतना अनोखा है कि इसकी रोशनी भोपाल के आम जनता को मिल ही नहीं रही है. रोशनी तो चांद को दी जा रही है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: May 03, 2026, 08:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रात के अंधेरे में चांद को रोशनी दे रही ये स्ट्रीट लाइट! भोपाल की सड़कों पर दिखा आठवां अजूबा, वीडियो वायरल

Bhopal news: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आठवें अजूबे की खोज कर ली गई है. जी हां, आपने सही सुना. आपको दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो पता ही होगा, इनमें से एक आगरा का ताज महल भी शामिल है. आगरा के ताज महल के बाद, भोपाल का एक अनोखा स्ट्रीट लाइट इस समय लाइमलाइट में है. इस स्ट्रीट लाइट को दुनिया के आठवें अजूबे में शामिल करने की बात की जा रही है. ये स्ट्रीट लाइट इतना अनोखा है कि इसकी रोशनी भोपाल के आम जनता को मिल ही नहीं रही है... हास्यपद तो ये है कि ये स्ट्रीट लाइट खुद चांद को रोशनी देता दिखाई दे रहा है! भोपाल के इस अतरंगी स्ट्रीट लाइट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

चांद को रोशनी देता स्ट्रीट लाइट
ये अजब-गजब मामला भोपाल से है. वायरल वीडियो में कुछ 3-4 लड़के इस यूनिक स्ट्रीट लाइट को दिखाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में भोपाल की सड़क पर एक स्ट्रीट लाइट लगा देखा जा सकता है जिसका मुंह सड़क की ओर नहीं बल्कि चांद की ओर था. अब आप खुद बताइए कि क्या आपने कभी चांद को रोशनी देते स्ट्रीट लाइट को देखा है. इस अतरंगी स्ट्रीट लाइट ने वहां मौजूद लड़कों तो क्या पूरे इंटरनेट को भी हंसने पर मजबूर कर दिया.

भोपाल नगरपालिका पर उठे सवाल
वीडियो में लड़कों को कहते सुना जा सकता है कि...वे शाम को वॉक करने आए थे हाईवे पर. यहां उन्हें 8वां अजूबा देखने को मिला. स्ट्रीट लाइट पर फोकस करते हुए उन्होंने कहा कि एक महान इंसान ने लाइट के मुंह को चांद की ओर  रोशनी देते लगा दिया गया है. इस वीडियो के बाद से भोपाल नगरपालिका की खूब खिल्ली उड़ी है. कई लोगों ने तो नगरपालिका के खिलाफ लापरवाही के आरोप लगाए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Abhay (@abhay.flexion9)

कॉमेंट्स पढ़ आ जाएगी हंसी
वायरल हो रहे इस वीडियो को अबतक 9 मिलियन बार देखा गया है वहीं इस रील को कई लाखों लोगों ने शेयर भी किया है. इस वीडियो पर ऐसे-ऐसे कॉमेंट्स लिखे गए हैं जिसको पढ़कर आपकी हंसी छूट जाएगी. किसी ने लिखा कि... भोपाल इज नॉट फॉर एक्सपर्ट, जब चांद सबको रोशनी देगा तो चांद को रोशनी कौन देगा, अरे वो एलियन को रोशनी दे रहा है, अरे वो उड़ती पक्षियों को रोशनी दे रहा है, सारे अजूबे भोपाल  में होते हैं...जैसे कॉमेंट्स देखने को मिले हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bhopal news hindi

Trending news

bhopal news hindi
रात में चांद को रोशनी दे रही ये स्ट्रीट लाइट! भोपाल की सड़कों पर दिखा आठवां अजूबा
dhar news hindi
धार में 17 मौतों के बाद भी लापरवाही जारी, पिकअप में ठूंस-ठूंस कर भरे मिले 50 मासूम
bhopal news
दिल्ली की IAS एकेडमी डायरेक्टर भोपाल में किडनैप, पूर्व छात्र ने ऐसे ऐंठे 2 करोड़
mp bjp state president
बर्रा ढाना में भीषण आग का तांडव, 24 मकान खाक, पीड़ितों के बीच पहुंचे हेमंत खंडेलवाल
chhatarpur news
जेवरात के लालच में दामाद बना 'जल्लाद', अपनी ही सास को उतारा मौत के घाट
khargone news hindi
मोनालिसा की प्रेगनेंसी पर सस्पेंस बरकरार, पति फरमान ने खोला राज
Laxmi Gamad Controversy Social Media Post
'मुझे तमाचा जड़ने वाले असिस्टेंट चाहिए…', महिला अधिकारी की पोस्ट से मचा बवाल
gwalior crime news
ग्वालियर में पार्षद पर दिनदहाड़े हमला, कट्टे की बट से लहूलुहान…बदमाशों ने किया वार
indore pithampur economic corridor
सीएम मोहन यादव बोले-भाग्योदय का शंखनाद है इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर
Indore News Hindi
घर लौट रहे युवक का दर्दनाक रोड एक्सीडेंट, टैंकर के नीचे आने से सिर हुआ चकनाचूर