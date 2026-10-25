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लापरवाह अफसरों पर मोहन सरकार के ACS संजय दुबे की सख्त कार्रवाई, 135 सीएमओ समेत 392 पर एक्शन, घोटालेबाजों से होगी करोड़ों की वसूली

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के वरिष्ठ अधिकारी संजय दुबे ने कमाल कर दिया है. उन्होंने करोड़ों रुपये के घोटाले का पर्दाफाश करते हुए 300 से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई की गाज गिराई है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 25, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Oct 25, 2026, 08:47 PM IST
लापरवाह अफसरों पर मोहन सरकार के ACS संजय दुबे की सख्त कार्रवाई, 135 सीएमओ समेत 392 पर एक्शन, घोटालेबाजों से होगी करोड़ों की वसूली

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