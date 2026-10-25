/लापरवाह अफसरों पर मोहन सरकार के ACS संजय दुबे की सख्त कार्रवाई, 135 सीएमओ समेत 392 पर एक्शन, घोटालेबाजों से होगी करोड़ों की वसूली

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मध्य प्रदेश में सुशासन (गुड गवर्नेंस) का कड़ा संदेश देते हुए मोहन सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) संजय दुबे ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है. नगरीय निकायों में जारी धांधली और भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने 135 मुख्य नगरपालिका अधिकारियों (CMO) समेत 392 लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय गाज गिराई है. इस कार्रवाई के तहत अनियमितता में लिप्त 7 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि गलत दरों पर सामान सप्लाई करने वाले 80 से ज्यादा ठेकेदारों के विरुद्ध भी शिकंजा कसा गया है. शासन ने साफ कर दिया है कि जनता के पैसों में हेराफेरी करने वाले घोटालेबाजों से करोड़ों रुपये की वसूली की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.
संजय दुबे का कहना है कि उनका उद्देश्य गुड गवर्नेंस की स्थापना के साथ-साथ आम जनता को राहत देना है. वे लापरवाही और अनियमितता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे. बता दें, मोहन सरकार का लक्ष्य ही लक्ष्य गुड गवर्नेंस है. राज्य सरकार जन-कल्याण के लिए हर क्षण प्रतिबद्ध है.
गौरतलब है कि वर्तमान में आईएएस संजय दुबे नगरीय शासन विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) हैं. उन्होंने नगरीय निकायों में की जा रही लापरवाही और अनियमितता को लेकर मीडिया से कहा कि नगरिया निकायों में अनियमितता के मामले में 7 अधिकारियों-कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है. इन अधिकारियों-कर्मचारियों से 3-4 करोड़ रुपये की वसूली भी की चुकी है. हमने गलत दरों पर सामान उपलब्ध कराने वाले 80 से ज्यादा ठेकेदारों-सप्लायर्स के विरुद्ध कार्रवाई की.
जारी रहेगी कार्रवाई की प्रक्रिया
एसीएस संजय दुबे ने कहा कि कार्रवाई की यह प्रक्रिया पहले भी जारी थी, निरंतर भी जारी है. आज की तारीख में अलग-अलग स्तर के 392 अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. इनमें से 135 चीफ म्यूनिसिपल (सीएमओ) स्तर के अधिकारी हैं. इनमें से कुछ लोगों से वसूली की कार्रवाई की गई, कुछ की वेतन वृद्धि रोक दी गई है, कुछ लोगों को डिमोट किया गया और कुछ को बर्खास्त किया गया है. जिसकी जितनी बड़ी अनियमितता, जितनी ज्यादा लापरवाही, उसके विरुद्ध उसी तरह की कार्रवाई की गई.
पूरा ध्यान गुड गवर्नेंस पर
गौरतलब है कि मोहन सरकार का मूल मंत्र सुशासन और लक्ष्य जनकल्याण है. राज्य सरकार का प्रयास है कि शासन की हर नीति, योजना और निर्णय का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. पारदर्शी प्रशासन, जवाबदेह व्यवस्था, समयबद्ध सेवाएं और जनसमस्याओं का त्वरित निराकरण सुशासन के प्रमुख आधार हैं. सरकार विकास को केवल योजनाओं तक सीमित न रखते हुए उसे आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार हर क्षण प्रदेशवासियों की सेवा, सुविधा और समृद्धि के लिए कार्य कर रही है, ताकि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और मध्यप्रदेश सुशासन एवं जनकल्याण के नए आयाम स्थापित कर सके.