/लापरवाह अफसरों पर मोहन सरकार के ACS संजय दुबे की सख्त कार्रवाई, 135 सीएमओ समेत 392 पर एक्शन, घोटालेबाजों से होगी करोड़ों की वसूली

मध्य प्रदेश में सुशासन (गुड गवर्नेंस) का कड़ा संदेश देते हुए मोहन सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) संजय दुबे ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है. नगरीय निकायों में जारी धांधली और भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने 135 मुख्य नगरपालिका अधिकारियों (CMO) समेत 392 लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय गाज गिराई है. इस कार्रवाई के तहत अनियमितता में लिप्त 7 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि गलत दरों पर सामान सप्लाई करने वाले 80 से ज्यादा ठेकेदारों के विरुद्ध भी शिकंजा कसा गया है. शासन ने साफ कर दिया है कि जनता के पैसों में हेराफेरी करने वाले घोटालेबाजों से करोड़ों रुपये की वसूली की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.