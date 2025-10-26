Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2975657
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP News: 100 से ज्यादा CM हेल्पलाइन में झूठी शिकायतें, अब ऐसे लोगों की खैर नहीं, तैयार हो रही लिस्ट

MP News: मध्य प्रदेश में CM हेल्पलाइन (CM Helpline) का दुरुपयोग कर झूठी शिकायतें करने वाले लोगों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे लोगों को चिह्नित किया जा रहा है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 26, 2025, 08:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP News: 100 से ज्यादा CM हेल्पलाइन में झूठी शिकायतें, अब ऐसे लोगों की खैर नहीं, तैयार हो रही लिस्ट

CM Helpline in MP: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का गलत इस्तेमाल करके बार-बार झूठी शिकायतें करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में झूठी और ब्लैकमेलिंग वाली शिकायतें करने वालों की जल्द ही पहचान करके उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा. मुख्यमंत्री सचिवालय के हालिया निर्देशों के बाद शहरी विकास और आवास विभाग ने सभी नगर निकायों को पत्र लिखकर आदतन शिकायत करने वालों की लिस्ट बनाकर जिला कलेक्टर के ऑफिस में जमा करने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ें: भोपाल में BJP की देर रात वर्चुअल मीटिंग, टीम हेमंत खंडेलवाल की लगी क्लास, मिली सख्त नसीहत

 

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम हेल्पलाइन में झूठी शिकायतों पर सख्ती
दरअसल, मध्यप्रदेश सरकार ने CM हेल्पलाइन का दुरुपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है. कुछ लोग बार-बार झूठी शिकायतें दर्ज कर प्रशासन और विभागों को परेशान कर रहे हैं. एक व्यक्ति द्वारा 100 से अधिक बार फर्जी शिकायत करने का मामला सामने आया है. ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और सभी जिलों के कलेक्टरों को उनके नामों की सूची भेजी जाएगी. इंदौर, जबलपुर, रीवा संभाग और खरगोन जिले में ऐसे मामलों की संख्या अधिक है. प्रशासन ने कहा है कि झूठी शिकायतें कर ब्लैकमेल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

यह भी पढ़ें: भोपाल से दिल्ली अब और करीब! 26 अक्टूबर से नई फ्लाइट शुरू, टिकट होंगे सस्ते!

 

तैयार हो रही लिस्ट
सरकार ने ऐसे लोगों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इंदौर, जबलपुर, रीवा संभाग और खरगोन जिले में ऐसे शिकायतबाजों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है. संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बार-बार झूठी शिकायत करने वालों की सूची तैयार करें और उसे जिला कलेक्टरों को भेजें. इसके बाद इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

mp newsbhopal news

Trending news

ujjain news
बाबा महाकाल की कार्तिक माह की पहली सवारी 27 अक्टूबर से, प्रशासन ने कसी कमर, इस बार..
mp news
इंदौर जा रही यात्री बस में लगी भीषण आग, 10 मिनट में जलकर हुई खाक, यात्री सुरक्षित
mp news
कमाल की इंजीनियरिंग है भाई! हैंडपंप को घेरकर बना दी सड़क, विकास देख पकड़ लेंगे माथा
Alirajpur news
MP पुलिस ने किया बड़े रैकेट का पर्दाफाश, गुजरात भेजी जा रही थी 93 पेटी अवैध शराब
mp news
पुजारी-महंत की 15 दिन की छुट्टी, महाकाल मंदिर में धुक्का-मुक्की महंगी पड़ी, लगा बैन
mp news
रिटायर आबकारी अधिकारी के 3 लॉकरों में मिला खजाना, निकला सोने-हीरे का पहाड़
mandla news
पापा की परियां हुई लाल परी की दीवानी, यूनिफॉर्म में पहुंची अंग्रेजी शराब की दुकान
mp news
अनूपपुर में BJP नेता पर जानलेवा हमला, हॉर्न और हूटर बजाने से किया था मना, आरोपी फरार
mp news
शिवपुरी में विधायक बने किसान, हेलमेट पहनकर खाद लेने लाइन में लगे, सच्चाई आई सामने
bhind news hindi
भक्तों की फटी रह गईं आंखें, शिव मंदिर में तोड़फोड़; नंदी जी की मूर्ति भी उखाड़ी