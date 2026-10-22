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दिवाली पर कार्बाइड गन और लैंप के इस्तेमाल पर सख्ती, CM मोहन यादव बोले- लापरवाही पर कलेक्टर-एसपी होंगे जिम्मेदार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा सभी कलेक्टर्स-एसपी को कहा कि सुनिश्चित करें कि त्योहारों के दौरान कार्बाइड गन और कार्बाइड लैंप का उपयोग नहीं हों, क्योंकि लोकल मेड कार्बाइड गन और कार्बाइड लैंप मानवों के लिए बेहद खतरनाक होती हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 22, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Oct 22, 2026, 05:46 PM IST
दिवाली पर कार्बाइड गन और लैंप के इस्तेमाल पर सख्ती, CM मोहन यादव बोले- लापरवाही पर कलेक्टर-एसपी होंगे जिम्मेदार

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