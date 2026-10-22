/दिवाली पर कार्बाइड गन और लैंप के इस्तेमाल पर सख्ती, CM मोहन यादव बोले- लापरवाही पर कलेक्टर-एसपी होंगे जिम्मेदार

मध्य प्रदेश में आगामी दीपावली और अन्य त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने सुरक्षा और जनस्वास्थ्य को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में खतरनाक 'कार्बाइड गन' और 'कार्बाइड लैंप' के उपयोग पर पूरी तरह सख्ती से रोक लगाई जाए. मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा है कि यदि इस आदेश की अनदेखी के चलते कोई भी अप्रिय दुर्घटना घटित होती है, तो संबंधित जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे. त्योहारों के दौरान आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को एहतियातन सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी पर कड़ा शिकंजा कसते हुए नकली मावा, घी, पनीर और मिठाइयों की बिक्री रोकने के लिए सघन जांच अभियान चलाने और दोषी प्रतिष्ठानों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं.