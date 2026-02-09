Advertisement
गलती पड़ी भारी! भोपाल में बोर्ड परीक्षा से पहली ही छात्रा की हुई मौत, मचा हड़कंप, जानें क्या है वजह

Bhopal News: भोपाल के ईटखेड़ी इलाके में 12वीं की एक छात्रा ने गलती से भभूत समझकर चूहा मारने की दावा खाली. तबीयत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई. छात्रा की दोबारा हालत बिगड़ने पर हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज उसकी मौत हो गई. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 09, 2026, 08:42 PM IST
गलती पड़ी भारी! भोपाल में बोर्ड परीक्षा से पहली ही छात्रा की हुई मौत, मचा हड़कंप, जानें क्या है वजह

Bhopal Student Eat Rat Poison: राजधानी भोपाल के ईटखेड़ी इलाके में रहने वाली 12वीं की एक छात्रा के साथ दर्दनाक हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार, छात्रा ने पूजा के बाह गलती से भभूत समझकर चूहा मारने की दवा खा ली. कुछ समय बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन उसे भानपुर क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे छुट्टी दे दी थी.

हालांकि, घर लौटने के कुछ देर बाद ही छात्रा की हालत फिर से गंभीर हो गई. इसके बाद परिजन उसे तत्काल हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि यह घटना 26 जनवरी की है. मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि घटनाक्रम की जांच की जा रही है.

26 जनवरी  को छात्रा ने गलती से खाया था चूहा मारने की दवा
मिली जानकारी के मुताबिक, मृत छात्रा की पहचान वैष्णवी सेन (17) के रूप में हुई है, जो लंबाखेड़ा के रहने वाले मनोज सेन की बेटी थी. वह एक प्राइवेट स्कूल में 12वीं क्लास की छात्रा थी. वैष्णवी की मां ने चूहों की वजह से मंदिर में चूहे मारने की दवा रख दी थी. 26 जनवरी को घर के मंदिर पूजा करने के बाद वहां रखे चूहे मारने की दवा को छात्रा गलती से भभूत समझकर खा गई. जिसके बाद वे कोचिंग चली गई.

तबीयत बिगड़ने पर नीजी अस्पताल में कराया गया था भर्ती
कोचिंग क्लास से लौटने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई. उसे उल्टी होने लगी. पूछने पर लड़की ने बताया कि उसने मंदिर में रखी कुछ राख खाई थी. तब उसकी मां को एहसास हुआ कि वह पवित्र राख नहीं बल्कि चूहे मारने का जहर था. इसके बाद परिवार उसे भानपुर के एक प्राइवेट अस्पताल ले गया, जहां उसे शुरुआती इलाज दिया गया और डिस्चार्ज कर दिया गया.

हमीदिया अस्पताल में हुई मौत 
कुछ दिन पहले छात्रा की हालत फिर से बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे तीन दिन पहले हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सोमवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. बताया जा रहा है कि छात्रा की बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू होने वाली थीं.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

