90 की रफ्तार से भोपाल में दौड़ी मेट्रो, जानिए कब से शुरू होगा कामर्शियल रन

Bhopal Metro News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो के ट्रायल का काम अपने अंतिम चरण में है. संभावना है कि अक्टूबर में पीएम मोदी भोपाल मेट्रो का लोकार्पण कर सकते हैं. आइए जानते हैं कहां तक पहुंचा भोपाल मेट्रो का काम और कब से है शुरू होने की संभावना...
Bhopal Metro Big Update: भोपालवासियों के मेट्रो सिटी का सपना अब हकीकत में बदलने वाला है. बहुत जल्द भोपाल शहर में मेट्रो दोड़ने लगेगी. मेट्रो स्टेशनों के फाइनल टचिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है. रेलवे की रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन (आरडीएसओ) द्वारा सफल ट्रायल के बाद संभावन है कि अगले महीने के मध्य तक लोल ट्रायल भी शुरू हो जाएगा. अधिकारियों की मानें तो अक्टूबर 2025 से भोपाल शहर में मेट्रो का कामर्शियल रन शुरू हो सकता है.
90 की रफ्तार से दौड़ाकर किया ट्रायल
दरअसल, हाल ही में लखनऊ से RDSO की टीम ने भोपाल मेट्रो को 90 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार पर दौड़ाकर जांच किया. जानकारी के मुताबिक, 13 दिनों तक क इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, ट्रैक और अन्य तकनीकी मानकों की जांच की गई. इसका रिपोर्ट जैसे ही आएगा, उसके बाद मेट्रो सेफ्टी कमिश्नर की टीम जांच करेगी. अगर जांच में सबकुछ सही मिला तो कामर्शियल रन को हरी झंडी मिल जाएगी.
पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण
संभावना है कि अक्टूबर में भोपाल मेट्रो का कामर्शियल रन शुरू हो जाएगा. भोपाल मेट्रो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाएगी. एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में सिर्फ दो मिनट का समय लगेगा. भोपाल मेट्रो का लोकार्पण करने अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं. राजधानी में मेट्रो शुरू हो जाने से भोपाल के विकास को और अधिक गति मिलेगी.
SAF के हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी
वहीं, भोपाल मेट्रो की सुरक्षा को लेकर मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने मेट्रो की सुरक्षा निजी एजेंसियों को देने की जगह विशेष "SAF मेट्रो कंपनी" गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. भोपाल और इंदौर मेट्रो में अब यात्रियों और स्टेशनों की सुरक्षा स्पेशल आर्म्ड फोर्स (SAF) के द्वारा की जाएगी. इसके लिए 40 से 45 साल के निरीक्षक से आरक्षक स्तर तक के जवानों और अधिकारियों से आवेदन लिए गए हैं. इसमें पूर्व सैन्य कर्मियों को भी लिया जा सकता है. नई गठित SAF मेट्रो कंपनी मेट्रो स्टेशन, यात्री और ट्रेनों के सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी. इस
भोपाल मेट्रो के लिए बड़ी चुनौती
फिलहाल मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग और आसपास की सड़कों की स्थिति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. बोर्ड ऑफिस समेत कई व्यस्थ स्टेशनों पर मल्टी-लेवल और अंडरग्राउंड पार्किंग की योजना को लेकर काम चल रहा है. वहीं, भोपाल मेट्रो में टिकटिंग व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा. चुकी तुर्किये की कंपनी को गेट (स्वचालित गेट) लगाने का जिम्मा मिला था, लेकिन इसके टेंडर को निरस्त कर दिया गया है. ऐसे में शुरुआती दिनों में भोपाल मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को मैनुअल टिकट दिए जाएंगे.
