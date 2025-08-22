भोपाल में बन रहा हाईटेक सरकारी अस्पताल, बुजुर्गों से नवजातों तक का रोबोट से होगा इलाज; बिना AC मिलेगी ठंडक
भोपाल में बन रहा हाईटेक सरकारी अस्पताल, बुजुर्गों से नवजातों तक का रोबोट से होगा इलाज; बिना AC मिलेगी ठंडक

Bhopal News: भोपाल के सुल्तानिया अस्पताल की पहचान अब हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में होगी. इस अस्पताल की नई बिल्डिंग को इतना हाईटेक बनाया जा रहा है कि वो बिना एसी के ही कूल-कूल रहेगा. यही नहीं अस्पताल के भीतर रोबोट से सर्जरी की सुविधा भी मिलेगी. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:52 AM IST
Bhopal Sultania Hospital Modernization: भोपाल में स्थित 235 साल पुराना सुल्तानिया अस्पताल अब अपने पारंपरिक स्वरूप को बदलकर हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में नई पहचान बनाने जा रहा है. 136 करोड़ की लागत से सुल्तानिया अस्पताल की अत्याधुनिक बिल्डिंग बनाई जा रही है. इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके पर्यावरण-अनुकूल बनाया जा रहा है. जिसके चलते इसे ठंडा करने के लिए एसी भी चलाने की जरुरत नहीं होगी. यह प्रदेश का पहला ऐसा सरकारी हास्पिटल होगा, जहां ऑपरेशन थिएटर में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होगी.

दरअसल, सुल्तानिया अस्पताल के नए बिल्डिंग को 'अंग्रेजी के I' अक्षर के आकार में डिज़ाइन किया गया है, जिससे प्राकृतिक रोशनी और हवा का अधिक से अधिक उपयोग होगा. बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इसके तीन फ्लोर में एयर कंडीशनर (AC) की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जिससे बिजली की अच्छी खासी बचत हो जाएगी. हालांकि, ICU और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में AC लगाना ही पड़ेगा. अस्पताल की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे. वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पार्किंग भी बनाए जाएंगे. जहां, चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होंगे

अत्याधुनिक हाईटेक स्वास्थ्यसुविधाओं के मामले में यह जिले का सबसे आधुनिक केंद्र होगा. जहां पर रोबोटिक सर्जरी, मिनिमल इनवेसिव प्रोसीजर और स्मार्ट मॉनिटरिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं वो भी सरकारी अस्पताल में एक साथ मिलेंगी. ओपीडी, आईपीडी और इमरजेंसी ब्लॉक को अलग-अलग बनाया गया है. ताकि मरीजों की भीड़ ना लगे और आसानी से उनका इलाज किया जा सके. 

कब तक बनकर तैयार होगा अस्पतला
सुल्तानिया अस्पताल में जच्चा-बच्चा से लेकर बुजुर्गों तक के उपचार की सुविधा मिलेगी. इस अस्पताल के पहले चरण का काम 2026 अगस्त तक पूरा होने की संभावना है. इस चरण में कई महत्वपूर्ण सुविधाएं शुरू हो जाएंगी. पहले चरण का काम पूरा होने के बाद मेटरनिटी विंग, जिसमें गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी से एक सप्ताह पहले भर्ती करने की भी सुविधा उपलब्ध होगी. साथ ही  लेबर रूम, सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट जैसी सभी सुविधाएं एक ही विंग में उपलब्ध रहेंगी. पीडियाट्रिक विंग, जिसमें गंभीर नवजात शिशुओं के लिए नियोनेटल आईसीयू और बच्चों के लिए पीआईसीयू, टीकाकरण केंद्र और प्ले रूम भी उपलब्ध होगा. इस विंग में 51 बच्चों को रखने की व्यवस्था मौजद होगी. वहीं, जिरिएट्रिक यूनिट, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए विशेष जिरिएट्रिक और डे-केयर वार्ड की सुविधा उपलब्ध होगी. यहां उनकी जरूरतों के हिसाब से सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. 

सेकंड फेज में शुरू होंगी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं
अस्पतला के दूसरे चरण का काम पूरा होने के बाद कई सुपर स्पेशलिटी सेवाएं भी शुरू कर दी जाएंगी. इन सुविधाओं में डर्मेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और कैंसर विभाग शामिल हैं. जिसके लिए इसमें पहले से ही जगह फिक्स कर दी गई है. अस्पताल परिसर में 180 चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग होगी. वहीं,अस्पताल स्टाफ के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी. 

नहीं बदलेगा नाम
गौरतलब है कि सुल्तानिया अस्पताल 1981 में वायसराय लैंसडाउन की पत्नी द्वारा स्थापित किया गया था. इस अस्पताल के नई बिल्डिंग को अब अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ डेवलप किया जा रहा है. इसका निर्माण एमपी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (BDC) द्वारा किया जा रहा है. सबसे खास बात यह है कि एमपी के इस ऐताहिसक अस्पताल का नाम नहीं बलदेगा. हालांकि, अब इसकी पहचना  'सुल्तानिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल' के रूप में होगी. 

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

 

