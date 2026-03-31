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गर्मी की छुट्टियों में रेलवे का तोहफा, पुणे-मुंबई के लिए भोपाल से रोज चलेंगी ट्रेनें, जानिए कब से होंगी शुरू

Bhopal News: गर्मियों की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भोपाल मंडल के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की है. ये विशेष ट्रेनें गोरखपुर, पुणे और मुंबई के बीच चलेंगी जो भोपाल जंक्शन, रानी कमलापति और बीना स्टेशनों से होकर गुजरेंगी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 31, 2026, 09:48 AM IST
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गर्मी की छुट्टियों में रेलवे का तोहफा, पुणे-मुंबई के लिए भोपाल से रोज चलेंगी ट्रेनें, जानिए कब से होंगी शुरू

Bhopal News: गर्मी का मौसम शुरू होते ही भारतीय रेलवे में यात्रियों की आवाजाही में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है. खास तौर पर उन रूटों पर जो मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से जोड़ते हैं. इस भारी मांग और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने भोपाल मंडल के यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है. रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर-पुणे और गोरखपुर-मुंबई के बीच स्पेशल समर ट्रेनें चलाने का फैसला किया है.

भोपाल से रोजाना चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
ये ट्रेनें भोपाल मंडल के प्रमुख स्टेशनों जैसे भोपाल जंक्शन, रानी कमलापति (RKMP) और बीना से होकर गुजरेंगी, जिससे स्थानीय यात्रियों को पुणे और मुंबई जैसे महानगरों से सीधी और अतिरिक्त कनेक्टिविटी मिलेगी. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ट्रेनें सप्ताह के केवल कुछ खास दिनों में ही नहीं, बल्कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रोजाना चलेंगी.

यात्रियों को मिलेगी सुविधा
अक्सर यह देखा जाता है कि अप्रैल की छुट्टियों के दौरान मुंबई और पुणे जाने वाली नियमित ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है. रेलवे के इस फैसले से न केवल वेटलिस्ट वाले यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी, बल्कि यात्रियों को भीड़भाड़ से भी काफी राहत मिलेगी. भोपाल डिवीजन के रास्ते इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को चाहे वे पर्यटन पर हों या व्यावसायिक यात्रा पर समय की बचत और अधिक सुविधा, दोनों का दोहरा लाभ मिलेगा. यात्री इन ट्रेनों के लिए टिकट आधिकारिक वेबसाइट या स्टेशन काउंटरों से बुक कर सकते हैं.

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देखें ट्रेनों के नाम
ट्रेन संख्या 01415/01416 पुणे-गोरखपुर-पुणे स्पेशल ट्रेन 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रोजाना चलेगी. ट्रेन संख्या 01415 पुणे से सुबह 06:50 बजे रवाना होगी और अगले दिन शाम 4:00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. अपनी वापसी यात्रा में ट्रेन संख्या 01416 गोरखपुर से शाम 5:30 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 3:15 बजे पुणे पहुंचेगी. यह ट्रेन इटारसी, रानी कमलापति और बीना सहित कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी. इसमें कुल 18 कोच होंगे, जिनमें AC, स्लीपर और जनरल क्लास शामिल हैं.

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