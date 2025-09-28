Advertisement
भोपाल गैस राहत विभाग की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नोटिस जारी, कहा-रिकॉर्ड अधूरा क्यों है..

Bhopal News: सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस पीड़ितों के मामले में हुई सुनवाई पर सख्ती दिखाई है, क्योंकि 13 साल पहले दिए गए निर्देश अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 28, 2025, 11:21 AM IST
भोपाल गैस राहत विभाग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Bhopal Gas Tragedy: भोपाल गैस पीड़ितों का मेडिकल रिकॉर्ड का अब तक कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ है, साथ ही उनके इलाज को लेकर जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 13 साल पहले दिए गए थे, वह निर्देश भी अब तक पूरे नहीं हुए हैं. ऐसे में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, भोपाल गैस पीड़ितों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ-साथ भोपाल गैस राहत विभाग के प्रमुख सचिव को भी नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि इस मामले की सुनवाई 2012 में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन की तरफ से लगाई गई याचिका पर शुरू हुई थी. 

वहीं 9 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला हाईकोर्ट को सौंप दिया था, ताकि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उनकी निगरानी हो सके. लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अब तक न तो मेडिकल रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन हुआ है और न ही इलाज की व्यवस्था सुधरी है. अभी भी हालत जस के तस ही नजर आ रहे हैं, इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करके सख्ती दिखाई है. 

गंभीरता से नहीं लिया गया काम 

याचिका में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अब तक निर्देशों का पालन नहीं हुआ है, जबकि मरीजों की पूरी केस हिस्ट्री तक अब तक रिकॉर्ड मे नहीं है, यह काम अभी तक केवल कागजों में ही सिमटकर रह गया है, क्योंकि गैस राहत अस्पताल की रिपोर्ट में यह काम पूरा हो गया है. लेकिन याचिका लगाने वाली समिति ने इसे असंतोषजनक नहीं पाया है. यह भी जानकारी दी गई कि जस्टिस वीके अग्रवाल की अध्यक्षता में बनी समिति की तरफ से जो 21 रिपोर्टें दी गई थी, अब तक उन पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है. 2015 में एक अवमानना याचिका भी दायर हुई थी, लेकिन उस पर भी अब तक किसी तरह का को सख्त कदम नहीं उठाया गया है, जिसके बाद 2017 में अदालत की तरफ से भी यह माना गया था कि जानबूझकर देरी हो रही है. 

6 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट भी इस मामले में राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी कर चुका है. लेकिन अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ऐसे में अब इस मामले में सख्ती बरती जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 14 नवंबर को अगली सुनवाई होने के निर्देश दिए हैं. 

