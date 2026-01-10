MP के 80 साल के बुजुर्ग को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, कहा- न्याय के साथ मानवीय संवेदना भी जरूरी, जानें क्या है पूरा मामला

Madhya Pradesh News: सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के एक आपराधिक प्रकरण में दोषी करार दिए गए मध्यप्रदेश के 80 वर्षीय व्यक्ति को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सजा को संशोधित करते हुए कहा कि कोर्ट को असंवेदनशील नहीं हो चाहिए. फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उस उम्र में किसी बुजुर्ग को दोबारा जेल भेजना कठोर और अनुचित होगा.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है. कोर्ट ने सजा में नरमी बरतते हुए उसे पहले से काटी गई जेल अवधि तक सीमित कर दिया. जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है. ऐसे में उसे दोबारा जेल भेजना न तो आवश्यक है और न ही उचित. शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी सजा में राहत देते हुए की.

बुजुर्ग ने सुप्रीम कोर्ट में की थी अपील

मामले में आरोपी को गैर-इरादतन हत्या का दोषी माना गया था और हाई कोर्ट ने उसे साल साल के कारावास की सजा सुनाई थी. इस फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी ने सुप्रीन कोर्ट में अपील की थी. अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि आरोपी पहले ही 6 साल और तीन महीने की जेल अवधि पूरी कर चुका है. इसे दिसंबर 1992 में गिरफ्तार किया गया था. बाद में उसे जमानत मिली और वह अलग-अलग चरणों में जमानत पर रिहा रहा.

क्या है पूरा मामला?

वर्ष 1992 में आरोपी के बेटे और एक अन्य व्यक्ति के बीच विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. इस झगड़े में एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं थी. घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह मामला अचानक हुए झगड़े और मारपीट का था. इसे पूर्व नियोजित हत्या की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. इसी आधार पर अदालत ने हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें हत्या की धारा हटाकर गैर-इरादतन हत्या की धारा लागू की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि आरोपी को दोषसिद्धि बरकरार रहेगी, लेकिन सजा को पहले से काटी गई जेल अवधि तक ही सीमित माना जाएगा.

