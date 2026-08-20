UCC की अफवाह से निकाह की जल्दबाजी, भोपाल में शादी के लिए लगी लंबी लाइन...काजियात में 10 गुना बढ़े आवेदन

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पास होने के बाद भोपाल में सोशल मीडिया पर एक बड़ी अफवाह फैल गई है. अफवाह यह है कि UCC लागू होने से मुस्लिम समुदाय में प्रचलित कजिन मैरिज (चचेरे-ममेरे भाई-बहनों के बीच शादी) पर पूरी तरह रोक लग जाएगी. इस गलत जानकारी से पैदा हुए डर के कारण लोग कानून लागू होने से पहले जल्द से जल्द निकाह करने की होड़ में लग गए हैं. हालात ऐसे हैं कि भोपाल काजियात में रोजाना आने वाली अर्जियों की संख्या दस गुना बढ़ गई है. पहले जहां आम तौर पर 30-40 आवेदन आते थे, वहीं अब यह संख्या 300 तक पहुंच गई है.
भोपाल में निकाह के लिए लगी लंबी लाइन
दरअसल, पिछले दो-तीन हफ्तों में भोपाल में एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिला है. भोपाल काजियात शहर का वह धार्मिक और प्रशासनिक दफ्तर जो मुस्लिम समुदाय में शादी और तलाक से जुड़े फैसलों और कागजी कार्रवाई को संभालता है, वहां लोगों की भीड़ देखी जा रही है. निकाह के लिए आवेदनों में तेजी आई है. बताया जा रहा है कि जिन परिवारों में बच्चों की शादी कुछ महीनों बाद होनी थी, वे भी अब काजी से संपर्क कर रहे हैं और जल्दी निकाह करवाना चाहते हैं.
राज्यपाल के पास विचाराधीन है बिल
बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा से पास होने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल अभी राज्यपाल के पास विचाराधीन है. कानूनी परामर्श और राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा. राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही यह राज्य में आधिकारिक तौर पर कानून के रूप में लागू होगा. इस कानून के लागू होने से पहले ही मुस्लिम समुदाय में शादियां करने की होड़ मच गई. सोशल मीडिया पर फैली जानकारी पर भरोसा करते हुए, लोग जल्द से जल्द शादी करने के लिए कतार में लग गए. लेकिन उनमें से किसी ने भी UCC ड्राफ्ट में चचेरे भाई-बहनों के बीच शादी से जुड़े खास प्रावधानों को पढ़ने की जहमत नहीं उठाई. यानी आधी अधूरी जानकारी के साथ ये अफवाह फैला दी गई.
बिल में क्या लिखा है?
इस बिल की धारा 4(4) कहती है कि, दोनों पक्षों के बीच नातेदारी रिश्तेदार नहीं होनी चाहिए. इसी लाइन का इस्तेमाल करके यह अफवाह फैलाई गई कि UCC लागू होने के बाद कजिन मैरिज पर रोक लग जाएगी. जो लोग अब भी कजिन मैरिज को लेकर UCC के ड्राफ्ट की जगह अफवाह पर भरोसा कर रहे हैं, उन्हें ड्राफ्ट के बारे में जरूर जान लेना चाहिए. इसी लाइन के ठीक नीचे में साफ तौर पर लिखा है कि अगर किसी भी पक्ष चाहे दूल्हा हो या दुल्हन के धर्म या रीति-रिवाज के तहत रिश्तेदारों के बीच ऐसी शादियों को पहले से ही मान्यता मिली हुई है, तो उन्हें आगे भी मान्यता मिलती रहेगी.
अफवाहों के फेर में पड़ी जनता
यह अफवाह इतनी तेजी से फैली है कि वक्फ बोर्ड से लेकर भोपाल के शहर काजी तक सभी को आगे आकर लोगों को समझाना पड़ा रहा है. फिलहाल, UCC से जुड़ी अंतिम कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है. इसलिए सोशल मीडिया पर आने वाले संदेशों को कानून मानने के बजाय, आधिकारिक ड्राफ्ट और सरकार से मिली जानकारी पर भरोसा करना जरूरी है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!